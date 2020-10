Was für ein Auftaktkampf am Samstagabend in der Schorndorfer Sporthalle Grauhalde: Zur Pause waren die Bundesligaringer des ASV nach einer Latte an Enttäuschungen mit 4:7 gegen das Topteam aus Nürnberg zurückgelegen. Nicht nur ASV-Trainer Sedat Sevsay schwante Fürchterliches. Doch dann brannten die Schorndorfer ein Feuerwerk ab und siegten 12:7. Abdolmohammad Papi zwang einen Weltklassegegner in die Knie, ebenso sein Trainingspartner, der dreifache Weltmeister Frank Stäbler. Doch für