Badminton-Erstligist SG Schorndorf holt Dänen und Franzosen

(twa). Der Badminton-Erstligist SG Schorndorf ist auf der Suche nach einem Ersatz für den französischen Top-Spieler Arnaud Merkle fündig geworfen – und das gleich doppelt: Es kommen der Däne Karan Rajan Rajarajan (25) und das französische Talent Yanis Gaudin (19).

Rajarajan erzielte bei hochkarätigen Turnieren sehr gute Ergebnisse. „Spieler, die dort weit kommen, sind potenziell sehr starke Bundesligaspieler“, sagt der SG-Teamchef Benjamin Wahl. Der gebürtige Inder spiele zwar international kein Doppel, in der dänischen Liga allerdings schon und lasse dort mit starken Ergebnissen immer wieder aufhorchen.

Variabel einsetzbarer Gaudin

Gaudin hat in seiner Jugendzeit etliche internationale Erfolge gefeiert. Zuletzt erreichte er bei den Austrian Open das Viertelfinale und schlug dort unter unter anderem die Nummer eins der Setzliste. Er könne, so Wahl, sowohl im Männereinzel als auch im Doppel eingesetzt werden.

Die SG darf sich also über flexibel einsetzbare Spieler freuen. „Ich bin super zufrieden mit dem, was wir an Land gezogen haben“, sagt Benjamin Wahl. Vielleicht sei das Team künftig sogar besser besetzt als mit Merkle. „Selbst wenn Arnaud geblieben wäre, hätte er nicht oft für uns spielen können. Und dann bringt er uns nicht viel.“ Rein rechnerisch sei die Chance größer, dass zumindest einer der beiden Neuen zur Verfügung stehen wird und die SG damit ein stärkeres erstes Einzel aufs Feld schicken kann. „Theoretisch hatten wir mit Joshua Apiliga in der vergangenen Saison auch ein Backup für diese Position“, sagt Wahl. Er habe die Erwartungen jedoch nicht erfüllt. „Das war schwer vorhersehbar, er war eher ein One-Hit-Wonder.“ Grundsätzlich sei’s sehr schwierig, einen internationalen Spieler zu bekommen, der für jedes Spiel zur Verfügung stehe. Die Einsatzzeiten sind auch von den anderweitigen Turnierverpflichtungen abhängig. „So war’s eigentlich klar, dass wir zwei Spieler brauchen, die sich abwechseln, damit das zum Rahmenterminplan passt.“

Rollenteilung bei der Nummer eins

Rajarajan und Gaudin seien gewissermaßen zusammen die Nummer eins der SG. „Es wird wohl selten vorkommen, dass beide parallel spielen“, so Wahl. „Aber es kann natürlich mal passieren – insbesondere, wenn David Kramer ausfallen sollte.“

Rajarajan und Gaudin, die beide eine sogenannte mehrfache Spielberechtigung haben und auch in ihrer heimischen Liga im Einsatz sind, werden höchstwahrscheinlich nicht die letzten Neuzugänge der SG Schorndorf bleiben. Es bestehe Kontakt zu einem starken polnischen Nationalspieler, sagt Wahl. Er sei als Backup geplant, falls Rajarajan und Gaudin an einem Spieltag nicht zur Verfügung stehen. Schon länger fest steht die Verpflichtung des Engländers Rory Easton. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Ivan Sozonov, der als russischer Staatsbürger in einer besonderen Situation ist.

Sehr gut sieht’s auch bei den Frauen aus. Josefine Jensen und Lizzie Tolman bleiben der SG erhalten, die deutsche Nationalspielerin Miranda Wilson kehrt nach Schorndorf zurück. Falls Tolman verletzt ausfallen sollte, hat Wahl eine weitere englische Doppelspielerin in Aussicht.

„Unterm Strich würde ich sagen, wir sind breiter aufgestellt und können Ausfälle besser kompensieren“, so Wahl. Am Ende der vergangenen Saison sei dies zum Problem geworden.