Zum Bundesliga-Auftakt hatte der ASV Schorndorf in der heimischen Sporthalle Grauhalde den Liga-Mitfavoriten SV Johannis Nürnberg mit 12:7 bezwungen. Daraufhin legte der Gegner, sein gutes Recht, Beschwerde beim Deutschen Ringer-Bund ein. Es geht um den ASV-Athleten Ertogrul Agca. Bekommt Nürnberg Recht, hätte Schorndorf den Kampf im Nachhinein mit 8:11 verloren. Und die komplette Saisonplanung wäre in Gefahr. Es ist ein schwebendes Verfahren – doch der Verband hat nun in einem Teilpunkt