Der Wettkampfsport erwacht wieder, auch im Rems-Murr-Kreis. Wie funktioniert das aber unter Corona-Bedingungen? Wir haben nachgeschaut – bei Leichtathletik und Fußball.

Fußball. Der KTSV Hößlinswart erlebt am Freitagabend beim Bezirkspokalspiel gegen die SV Remshalden etwas völlig Neues: ausverkauft! Das allerdings verschafft dem Bezirksligisten keinen prall gefüllten Geldbeutel, denn nur bis zu 100 Zuschauer darf er auf sein Gelände lassen. Und so liegen am Eingang