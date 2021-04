Wegen der Pandemie sind in der 1. Bundesliga nur zwei Partien ausgetragen worden. Nach dem Willen des Deutschen Badminton-Liga-Verbands soll dennoch im Juni der Meister gekürt werden. Acht Teams, darunter die SG Schorndorf, haben für die Turniere um den Einzug ins Final Four gemeldet. Ob sie stattfinden, steht in den Sternen. Sicher dagegen ist, dass die zweite Schorndorfer Mannschaft die Möglichkeit auf den Aufstieg in Liga zwei bekommen wird. Notfalls sogar ohne Spiel.

