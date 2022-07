Podiumsdiskussion in Fellbach: Sport nicht wieder an die Kette legen

Welche Folgen hatte und hat die Corona-Pandemie auf den Sport? Was hat er gelernt? Und was passiert, wenn im Herbst die nächste Viruswelle anrollt? Darüber haben in den Räumen der Fellbacher Wohninvest Academy Vertreter des Spitzensports, der Politik und Sponsoren gesprochen. Das Fazit: wachsam und vorbereitet sein, sich Konzepte zurechtlegen – aber den Sportbetrieb unter keinen Umständen wieder komplett lahmlegen.

75 Jahre alt wird der Sportkreis Rems-Murr in diesem Jahr. Zu diesem Jubiläum haben die Verantwortlichen unter anderem vier Podiumsdiskussionen ins Programm genommen. Das Thema zum Auftakt der Reihe: „Der Re-Start im Sport – gibt es ein Weiter-wie-bisher?“ Auf dem Podium versammelten sich Gabriele Zull (Oberbürgermeisterin der Stadt Fellbach), Jürgen Schweikardt (Geschäftsführer des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart), Thomas Zeitz (Trainer des Frauenhandball-Erstligisten VfL Waiblingen) sowie Michele Vulcano (Mitglied der Geschäftsleitung und CNO von Wohninvest).

Wir mussten überlegen, wie wir die Leute behalten können

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Gesellschaft und damit den Sport seit mittlerweile zweieinhalb Jahren nachhaltig. Völlig neu beispielsweise waren die Geisterspiele, teilweise wurden Spielzeiten abgebrochen. „Wir haben VIP-Pakete ausgefahren, eine Liveshow aus der Halle angeboten und mit unseren Sponsoren über Kompensationsleistungen gesprochen“, sagte Schweikardt. „Wir mussten uns überlegen, wie wir die Leute bei uns behalten können.“

Aktuell gibt’s keine Zuschauerbeschränkung mehr. Wie gut das tut, das merkten die Waiblinger Handballerinnen vor einigen Wochen: Die Rundsporthalle war ausverkauft, als der VfL den Aufstieg in die erste Liga klarmacht. „Das hat den Erfolg umso schöner gemacht“, sagte der Trainer Thomas Zeitz auf die Frage des Moderators Jens Zimmermann, wie er die – ungewohnte – Atmosphäre erlebt habe. Auch wenn die Fans wieder ohne Beschränkungen in die Halle dürfen: Die Situation ist nicht dieselbe wie vor Corona. „Es ist nicht so, dass wir wie Halle aufschließen und die Zuschauer strömen“, so Schweikardt.

Das Virus hat also seine Spuren hinterlassen. Zeitz ist sich sicher, „dass die Zuschauer nicht automatisch kommen, wenn die Inzidenzen niedriger sind“. Viele hätten noch Angst. „Die ganze Geschichte wird uns noch eine Weile begleiten.“

Aktuell steigt die Zahl der Infektionen wieder. „Inwieweit beeinflusst diese Entwicklung die tägliche Trainingsarbeit?“, fragte Zimmermann in die Runde. Ausfälle in der wichtigen Saisonvorbereitung seien schließlich nicht förderlich. Sowohl Zeitz als auch Schweikardt setzen auf die Eigenverantwortung der Spielerinnen und Spieler. Sich komplett abzuschotten, sei nicht die Lösung. So mischt sich der TVB bei diversen Veranstaltungen längst wieder unters Volk. Bewusst, so Schweikardt. „So lange wir die Freiheiten haben, müssen wir sie auch nutzen und versuchen, die Leute zurückzugewinnen – und auch die Kinder wieder in die Halle zu bringen.“ Grundsätzlich vertraue er der Politik. Und sicherlich müsse reagiert werden, würde das Gesundheitssystem wieder überlastet werden. Allerdings nur dann. „Ich hoffe aber, die Politik denkt auch an die gesellschaftlichen Konsequenzen, sollte es wieder Einschränkungen geben.“

Auch für Gabriele Zull, Oberbürgermeisterin der Stadt Fellbach, ist ein Sport-Lockdown kein Thema. „Klar ist, dass Sport und Breitensport mit Maske nicht immer funktioniert“, sagte sie. Die große Politik müsse die Spielregeln aufstellen. „Wir dürfen aber nicht wieder alles zumachen. Wir müssen schauen, wann wir wie reagieren.“

Zull plädiert für Kooperationen der Vereine mit den Schulen und Kindergärten, um die Kinder und Jugendlichen wieder in Bewegung zu bringen. „Die Vereine sind unerlässlich“, sagte Schweikardt. Die Kinder bräuchten dringend Vorbilder, die müssten gefördert werden. „Ich habe mit dem Tennis angefangen, nachdem Boris Becker Wimbledon gewonnen hat“, sagt er – und hat damit eine Gemeinsamkeit mit der Fellbacher Oberbürgermeisterin.

Nicht nur Vorbilder fehlen im Sport, auch die Zahl der Ehrenamtlichen geht zurück. Eine Beobachtung, die auch Wohninvest gemacht hat. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll jetzt wieder der von Wohninvest organisierte Fellbacher City-Run über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen liefen allerdings nicht besonders gut, so Michele Vulcano. Viele Sportler entschieden sich kurzfristig für die Teilnahme, die Schulen hätten andere Probleme als ihre Schüler anzumelden. Zudem fehlten die Mitarbeiter und das Personal an allen Ecken und Enden, auch in den Vereinen. „Wir überlegen, ob wir starten wollen und können.“ Vulcano glaubt, „dass wir an der Corona-Geschichte viel länger zu knabbern haben, als uns allen bewusst ist.“ Vereine, Kultur und Unternehmen stünden vor riesigen Problemen.

„Gibt es also kein Weiter-wie-bisher?“, fragte Jens Zimmermann. „Ein anderes Weiter-als-bisher“, so Vulcano. Unter Umständen könnten Fusionen die Vereine am Laufen halten, da das Interesse der Leute an den Vereinen nachgelassen habe. Eine Lösung, die Jürgen Schweikardt nicht besonders prickelnd findet. „Bei jeder Fusion geht ein bisschen etwas verloren.“ Wichtig sei, dass der Spitzensport Konzepte aufstelle, wie er das Ehrenamt in seiner Region stärken und so das Vereinsleben erhalten könne.

Bei allen negativen Schlagzeilen und Horrorszenarien in diesen Tagen müsse man sich etwas einfallen lassen, das positiver behaftet sei, so der Waiblinger Trainer Thomas Zeitz. „Wir müssen den Leuten durch ein offenes Verhältnis und gegenseitige Akzeptanz Lust machen und sie abholen, in den Vereinen mitzuarbeiten.“

Corona wird den Sport also weiter beschäftigen – und die nächste Baustelle ist bereits in Betrieb: Der Ukraine-Krieg führt zu höheren Energiekosten, die eine riesige Belastung sein werden für die Gesellschaft – auch für die Vereine. Ein Thema, das reichlich Gesprächs- und Zündstoff bietet für weitere Diskussionsrunden.