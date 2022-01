Ski-Rennläuferin Andrea Rothfuss hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sie wurde Paralympics- und Weltcupsiegerin sowie Weltmeisterin. Hinzu kam ein Sack voller Silber- und Bronzemedaillen. Im März 2022 wird die 32-Jährige aus Rommelshausen zu ihren fünften und wohl letzten Paralympics antreten. Schon an diesem Donnerstag, 13. Januar, startet sie bei der WM im norwegischen Lillehammer in die heiße Phase der Vorbereitung.

„Der Ehrgeiz ist immer noch da, am Start bin ich nach wie