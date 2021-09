(ulk). Wer Nationalspieler, Europameister, Landesmeister und Olympiateilnehmer erleben will, muss am Wochenende in die Schorndorfer Karl-Wahl-Halle pilgern. Der Badminton-Erstligist SG Schorndorf empfängt am Samstag den Tabellendritten SV Fun-Ball Dortelweil (15 Uhr) und am Sonntag um 13 Uhr den aktuellen Deutschen Meister und Tabellenführer 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim.

So hochklassiges Badminton, wie es am Wochenende zu sehen sein wird, hat es in Schorndorf wohl noch nie gegeben.