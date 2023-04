SG Schorndorf II hat es geschafft: Aufstieg in die 2. Badminton-Bundesliga

Die Zweite der SG Schorndorf hat es geschafft: Sie hat nicht nur ihr Saisonziel erreicht, sondern vielmehr auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Bis dahin war es ein ganz schön weiter Weg, den Yannick Haag, Marco Weese, Simon Kramer, Janis Machauer, Benedikt Tausch, Jennifer Löwenstein, Melina Wild, Florian Winniger, Kerstin Wagner, Ramona Zimmermann und Julian Kramer gemeinsam bestritten.

Während der ersten Mannschaft in der Saison 2019/20 der Aufstieg in die 1. Badminton-Bundesliga gelang, schaffte im selben Jahr die SG II den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga. Aus dieser Liga war die Mannschaft in der Saison 2018/19 unglücklicherweise abgestiegen. "Für eine Bundesligavertretung ist ein starker Unterbau essenziell“, so Pressesprecher Michael Bothner. Deswegen hatte es bei der SG das Interesse gegeben, die zweite Mannschaft mindestens in der Regionalliga zu etablieren. Das Saisonziel für 2020/21 hieß dementsprechend Klassenerhalt. Die Spielrunde wurde allerdings infolge der gesamtgesundheitlichen Situation nach dem ersten Spieltag eingestellt.

Für die Folgesaison 2021/22 wurde wiederholt das Ziel des Klassenerhalts ausgerufen. Bereits nach der Hinrunde wurde deutlich, dass dies gelingen sollte. Die Schorndorfer spielten oben mit und schafften es, hinter dem souveränen und ungefährdeten Meister und Aufsteiger TSV 1906 Freystadt die Vizemeisterschaft zu gewinnen.

Siegesserie in der Hinrunde der Regionalliga SüdOst

Aufgrund der Ergebnisse und Leistungen aus dem Vorjahr sowie der Tatsache, dass es in dieser aktuellen Saison keinen Absteiger aus der 2. Bundesliga Süd gab, stattdessen drei Aufsteiger aus den Oberligen Baden-Württemberg und Bayern, lautete das klare Ziel Meisterschaft und Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd. Damit würde die Badmintonabteilung einer von sechs Vereinen deutschlandweit werden, welcher zwei Teams in den beiden Bundesligen an den Start bringt. Zusätzlich würde dies den Unterbau für die erste Mannschaft stärken.

Vom ersten Spieltag an untermauerte die SG II den Anspruch auf den Titel mit zwei 8:0-Triumphen und setzte sich an die Tabellenspitze. Dies war der Start einer Siegesserie in der Hinrunde. Die Schorndorfer gewannen die ersten sieben Partien und bauten die beeindruckende saisonübergreifende Siegesserie auf zwölf Partien aus. Darunter war der wichtige und richtungsweisende 5:3-Erfolg beim überraschend starken Verfolger HSG DhfK Leipzig am dritten Spielwochenende.

Ansonsten gab es souveräne 6:2-, 7:1- oder 8:0-Triumphe. Zum Ende der Hinrunde musste die SG II einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Im letzten Spiel kassierte die Bundesliga-Reserve eine überraschende 2:6-Pleite beim starken Aufsteiger und Zweitplatzierten PTSV Konstanz. Dadurch verringerte sich der Vorsprung auf das Team vom Bodensee auf nur noch zwei Zähler. Dies trübte die Freude über den souveränen Gewinn der Herbstmeisterschaft ein wenig. Trotzdem befand sich das Team voll im Soll.

SG Schorndorf II ließ in der Rückrunde nicht nach

In der Rückrunde knüpfte Schorndorf an die Vorstellungen aus der Hinrunde (ausgenommen dem Spiel in Konstanz) an und startete eine neue Siegesserie. Gleichzeitig ließ die verbliebene Konkurrenz im Meisterschaftsrennen, Leipzig und vor allem Konstanz, Federn. Der Vorsprung vergrößerte sich. Durch den 6:2-Erfolg am achten Spielwochenende über die Sachsen war der Gewinn der Meisterschaft im Grunde in trockenen Tüchern.

Zwar war es rechnerisch noch möglich, den Vorsprung zu verspielen, doch praktisch sehr unwahrscheinlich. Gleichzeitig wurde Ende Februar auch klar, dass die erste Mannschaft den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga schaffen wird. Dies war Voraussetzung für die Erlaubnis, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Denn in den oberen Spielklassen ist es untersagt, zwei Teams eines Vereins in derselben Liga zu unterhalten.

Am neunten Spielwochenende machte die SG II mit den Derbysiegen der innerschwäbischen Prestigevergleiche bei den Teams aus dem bayrischen Schwaben die Meisterschaft und damit verbundenen Aufstieg klar. Am letzten Spielwochenende ließ die SG II mit zwei weiteren Erfolgen – 7:1 gegen die SG TSV Diedorf/TSV Haunstetten und ebenfalls 7:1 beim TV 1862 Dillingen – die Korken knallen.

Herauszuheben sind die Leistungen der Schorndorfer Frauen Jennifer Löwenstein, Melina Wild, Ramona Zimmermann und Kerstin Wagner, die 35 von möglichen 42 Partien mit Frauenbeteiligung für sich entschieden. Dabei gingen drei Spiele aufgrund von Verletzung ohne gespielten Ball an die Gegner und Gegnerinnen. Bärenstark präsentiert sich auch Neuzugang Janis Machauer, der 21 seiner 23 Spiele siegreich gestaltete. Benedikt Tausch sticht mit einer Bilanz von 23 Erfolgen bei 27 Partien ebenfalls heraus. Im Großen und Ganzen sei laut Pressesprecher Bothner die geschlossene Teamleistung zu würdigen, wodurch füreinander in die Bresche gesprungen wurde und bei einzelnen Patzern der Teamerfolg eingefahren wurde.