Sieg gegen Kleinaspach: Bezirksligist SG Schorndorf holt sich Platz zwei zurück

In der Fußball-Bezirksliga bedeutete der kleine Patzer des TSV Schornbach nun Rang drei. Lange stand der TSV punktlos da, erst in der Nachspielzeit ergatterte er sich einen Punkt. Doch der reichte nicht aus, den Relegationsplatz zu verteidigen. Konkurrent SG Schorndorf fegte die SPVGG Kleinaspach 4:1 vom Platz und angelte sich erneut Rang zwei.

In der Kreisliga A1 bleibt es im vorderen Feld weiterhin spannend für Hertmannsweiler, Breuningsweiler II und Zrinski Waiblingen. In der Kreisliga A2 patzte der FC Welzheim und der VfR Murrhardt holte sich Rang zwei zurück.

Bezirksliga. Die SG Schorndorf hatte am Samstagabend die Aufsteiger aus Kleinas-pach zu Gast. Dabei schoss zwar Steven Schöffler die Gäste in Front, aber Marvin Zimmermann und Sokol Kacani hatten auf diese Führung eine Antwort parat. Zur Halbzeit stand es bereits 3:1, Kacani machte in der 78. Minute den Sack zu. Damit holte sich die SG die nötigen Punkte und hoffte darauf, dass Schornbach am Sonntag nicht punkten würde.

Schornbach holt Rückstand spät auf

Gepunktet hat das Team von Trainer Marius Jurczyk zwar, aber mehr als ein Zähler sprang bei der SV Remshalden nicht heraus. 3:3 endete die Partie. Und für den einen Punkt kann sich der TSV Schornbach bei Nico Klasik bedanken, der in der 94. und 95. Spielminute den 1:3-Rückstand kurz vor Abpfiff noch zum Remis drehte.

Im hinteren Feld der Bezirksliga-Tabelle hat sich nach diesem Spieltag nichts verändert. Der VfL Winterbach holte sich zwar in Nellmersbach einen Punkt und steht jetzt punktgleich mit dem SC Korb da, doch bleiben die Winterbacher weiter Schlusslicht. Der SC Korb ging in Sulzbach-Laufen leer aus. Vielmehr schenkten die Gastgeber den Korbern vier Tore ein. Zwar holte der SV Steinbach drei Punkte beim TSV Rudersberg, doch brachte das keinen Aufschwung. Der SSV Steinach-Reichenbach verweilt zwar trotz 2:5-Niederlage bei der SG Weinstadt weiter auf dem Relegationsplatz, doch die Frage ist, wie lange das noch gut geht?

Hertmannsweiler weiter vorne

Kreisliga A1. Spannend bleibt es weiterhin in der Kreisliga A1. Der SV Hertmannsweiler hat seine Spitzenposition bei der Zweiten des TSV Schwaikheim verteidigt. Zur Pause stand es 1:1, was der SVH nicht akzeptierte, kurz nach der Halbzeit durch den Treffer von David Weller 2:1 in Führung ging und die drei Punkte holte.

Schade für den SV Breuningsweiler II, der auf eine Hertmannsweiler Niederlage gehofft hatte. Schließlich hätte sich die Mannschaft von Patrick Köllner dadurch die Tabellenführung holen können. Denn auch Breuningsweiler sorgte mit dem 3:2-Sieg gegen den SC Urbach für die nötigen drei Zähler. Auch Zrinksi Waiblingen bleibt weiterhin dran. Mit dem 2:1-Sieg beim TSV Schlechtbach bleibt Zrinski auf Rang drei und hält den Abstand von nur drei Zählern auf Breuningsweiler II. Aus dem Tabellenkeller befreite sich der TSV Miedelsbach, der gegen Hößlinswart 2:1 gewann.

VfR Murrhardt ist zurück auf dem Relegationsplatz

Kreisliga A2. Wohl auf die leichte Schulter nahm der TSC Murrhardt die Begegnung mit dem TSV Nellmersbach II. 3:3 endete die Partie des Tabellenführers gegen den Abstiegskandidaten. Ein Punkt, mit dem die Nellmersbacher sicher nicht gerechnet hatten, der aber nicht nur deshalb, sondern auch weil es dem TSV einen besseren Platz verschafft. Zurück auf Rang zwei ist der VfR Murrhardt. Nachdem der FC Welzheim im Spitzenspiel gegen den FSV Weiler zum Stein mit 0:2 verlor, nutzte der VfR seine Chance. 4:1 fegten die Murrhardter den TAHV Gaildorf vom Platz. Die drei Punkte brachten dem VfR den Relegationsplatz zurück. Im Kellerduell zog der TSV Schmiden II beim TSV Oberbrüden mit 1:5 den Kürzeren. Im direkten Duell verlor der TSV Althütte gegen die SKG Erbstetten 0:2. Aufsteiger Sechselberg luchste dem FC Oberrot mit dem 3:3 einen Punkt ab.