Skispringer Arne und Janne Holz aus Waiblingen wieder auf Schnee erfolgreich

Die Waiblinger Skispringer Arne und Janne Holz haben beim DSV-Schülercup in Rastbüchl im Bayerischen Wald und beim DSV-Jugendcup in Oberhof gut abgeschnitten. Janne Holz bleibt in der Gesamtwertung vorn, Arne Holz holt sich Rang drei.

Das erste Springen am Samstag lief für Arne Holz, der für den SC Degenfeld in der Schülerklasse S 14 im Spezialspringen startete, sehr gut. Er schaffte es mit 237,6 Punkten auf Platz zwei hinter Yann Kullmann (SC Hinterzarten 259,3 Punkte). Im ersten Durchgang sprang Arne Holz mit 75,5 m schon über den Konstruktionspunkt von 74 m. Im zweiten Durchgang steigerte er sich noch einmal und flog auf 78 Meter.

Zwei Silbermedaillen für Arne Holz

Am Sonntag bestätigte Arne Holz seine Form. Mit Sprüngen von 75,5 m und 76 m belegte er mit 236 Punkten wieder den zweiten Platz. Gewonnen hat Yann Kullmann (265,4 Punkte). Mit diesen zwei Silbermedaillen hat sich Arne Holz in der Gesamtwertung des Deutschen Schülercups in der Altersklasse S 14 vom siebten auf den dritten Platz verbessert. Weiter geht es für ihn in Oberwiesenthal Ende Januar.

Für Janne Holz ging es zum DSV-Jugendcup der Altersklasse J 16m nach Oberhof. Der Wettkampf fand auf der K-90-Normalschanze am Kanzlersgrund statt.

Janne Holz bleibt weiter vorn

Beim ersten Sprung hatte er mit leichtem Aufwind ideale Bedingungen und landete mit der größten Weite bei 99 m. Im zweiten Durchgang kämpfte er mit Problemen beim Absprung und erreichte eine Weite von 89 m. Dennoch verteidigte er Platz drei mit 225,9 Punkten. Gewonnen hat Julian Hillmer (SC Degenfeld, 230,9 Punkte). Der Wettkampf am Sonntag entfiel, da eine Pistenraupe mit Hydraulikproblem im Auslauf stand. In der Gesamtwertung des Jugendcups behielt Janne Holz seine Führung. Somit startet er weiterhin im blauen Trikot beim nächsten Springen in Oberstdorf am 7. und 8. Januar.