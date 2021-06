Spielplan der Fußball-EM: Wann Deutschland spielt und wo man die Spiele im TV schauen kann

Am Freitag (11.06.) findet das Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen der Türkei und Italien statt. Auch die deutsche Nationalmannschaft hat sich für das Turnier, das über ganz Europa verteilt stattfindet, qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw tritt in der Gruppe F an.

Wir zeigen, wann Deutschland spielt und wo man die Spiele im TV schauen kann:

1. Spieltag: Di, 15. Juni, 21 Uhr: Frankreich - Deutschland (live im ZDF), Spielort: München

Di, 15. Juni, 21 Uhr: Frankreich - Deutschland (live im ZDF), Spielort: München 2. Spieltag: Sa, 19. Juni, 18 Uhr: Portugal - Deutschland (live in der ARD). Spielort: München

Sa, 19. Juni, 18 Uhr: Portugal - Deutschland (live in der ARD). Spielort: München 3. Spieltag: Mi, 23. Juni, 21 Uhr: Deutschland - Ungarn (live im ZDF), Spielort: München

Sollte die deutsche Nationalmannschaft die Gruppenphase überstehen und die EM-Endrunde erreichen, steht zunächst das Achtelfinale an. Je nachdem, welche Platzierung das DFB-Team in der Gruppenphase erreicht, verändert sich der Spielplan. Wir zeigen die Optionen auf.

Deutschland kommt als Gruppenerster weiter:

Achtelfinale: Mo, 28. Juni, 21 Uhr (ARD/ZDF). Spielort: Bukarest

Mo, 28. Juni, 21 Uhr (ARD/ZDF). Spielort: Bukarest Viertelfinale: Fr, 2. Juli, 18 Uhr (ARD/ZDF). Spielort: St. Petersburg

Fr, 2. Juli, 18 Uhr (ARD/ZDF). Spielort: St. Petersburg Halbfinale: Di, 6. Juli, 21 Uhr (ARD/ZDF). Spielort: London

Di, 6. Juli, 21 Uhr (ARD/ZDF). Spielort: London Finale: So, 11. Juli, 21 Uhr (ARD/ZDF). Spielort: London

Deutschland kommt als Gruppenzweiter weiter:

Achtelfinale: Di, 29. Juni, 18 Uhr (ARD/ZDF), Spielort: London

Di, 29. Juni, 18 Uhr (ARD/ZDF), Spielort: London Viertelfinale: Sa, 03. Juli, 21 Uhr (ARD/ZDF), Spielort: Rom

Sa, 03. Juli, 21 Uhr (ARD/ZDF), Spielort: Rom Halbfinale: Mi, 7. Juli, 21 Uhr (ARD/ZDF), Spielort: London

Mi, 7. Juli, 21 Uhr (ARD/ZDF), Spielort: London Finale: So, 11. Juli, 21 Uhr (ARD/ZDF). Spielort: London

Deutschland kommt als Gruppendritter weiter: