Startschuss der WM 2022 in Katar: Wer schaut, wer nicht?

Am Sonntagabend ist die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Das größte Fußballturnier der Welt findet in diesem Jahr in Katar statt – und das im Winter. Über das Sportliche wurde in den letzten Wochen relativ wenig gesprochen. Viel mehr standen das Gastgeberland Katar selbst und der ungewöhnliche Austragungszeitraum im Fokus. Allseits wurde diskutiert, ob es nicht besser wäre, diese WM zu boykottieren.

Wir wollten wissen, wie es bei den wirklich eingefleischten Fußballfans aussieht. Deswegen haben wir Fußballer, Trainer und Funktionäre etlicher Rems-Murr-Teams gefragt, wie sie zur Winter-WM in Katar stehen. Alle sind sich einig: Zu einer Winter-WM in Katar hätte es niemals kommen dürfen. Einen kompletten Boykott allerdings plant keiner.

Und weil das Sportliche bei all den unumstritten fatalen Missständen dieser WM nicht außer Acht gelassen werden sollte, haben wir auch nach den persönlichen Turnierfavoriten gefragt.

Claudio Claas (SV Hertmannsweiler): „Bisher bin ich absolut noch nicht in WM-Stimmung. In den letzten Wochen hat man viele Informationen über die WM in Katar bekommen. Oft muss ich einfach nur mit dem Kopf schütteln, wie so eine Entscheidung getroffen werden konnte. Die Tatsache, dass die WM zudem im Winter stattfindet, macht das Thema definitiv nicht besser. WM und Winter passen für mich einfach nicht zusammen.

Sofern es keine Überschneidungen mit der Arbeit gibt, werde ich mir zumindest die Deutschland-Spiele zusammen mit anderen in Winnenden im „Turmstüble“ oder „Amis“ anschauen (Bars in Winnenden). Die Gastronomen können schließlich am wenigstens dafür, dass das Turnier in Katar stattfindet. Darüber hinaus aber werden es sicherlich weniger Spiele sein, die ich anschauen werde. Dafür fehlt mir einfach die Grundatmosphäre und das gemütliche Beisammensein im Freien.

Ich kann mir vorstellen, dass eine südamerikanische Mannschaft wie Argentinien eine gute Rolle spielen wird, aber auch Frankreich mit seinem scheinbar unbegrenzten Spielerpool ist gefährlich.

Oliver Redelfs (TSV Nellmersbach): „Meine Vorfreude hält sich absolut in Grenzen. Das liegt aber weniger daran, dass die WM in Katar stattfindet, sondern viel mehr an all den anderen aktuellen Problemen in Deutschland beziehungsweise in Europa.

Für mich spielt es im Prinzip keine Rolle, wo und wann eine WM stattfindet. Problematisch ist aber, wie es dazu kommen konnte. Es gilt nur noch Profit, Profit, Profit. Korruption beherrscht das Geschehen. Es ist ja geradezu zum Fremdschämen, wie sich Herr Infantino (Präsident der FIFA) bei den öffentlichen Werbeveranstaltungen für Katar zum Klassenkasper macht.

Sofern es mir zeitlich möglich ist, werde ich mir die Spiele anschauen. Eher aber in den eigenen vier Wänden, denn ich hege nicht allzu viel Hoffnung auf eine erfolgreiche deutsche Teilnahme. Viel eher als Deutschland traue ich vor allem zwei Mannschaften den Titel zu: Frankreich und Niederlande.“

Zoran Cutura (SG Schorndorf): „Der Zeitpunkt und der Austragungsort sind einfach ungewohnt. Es ist schon schade, dass eine Fußball-WM nicht in einem Land stattfindet, das den Fußball lebt wie Deutschland 2006 oder Brasilien 2014.

Auch die Anstoßzeiten sind unglücklich. Während der meisten Spiele werde ich arbeiten, weswegen ich einen Teil auf der Arbeit verfolgen müsste. Den Rest schaue ich zu Hause.

Mein Herz schlägt natürlich immer für mein Heimatland Kroatien. Ich tippe dieses Mal aber auf Argentinien.“

Patrick Haaf (SSV Steinach-Reichenbach): „Dass meine Vorfreude überschaubar ist, liegt insbesondere an der ungewöhnlichen Jahreszeit. Wir Fußballer sind es gewohnt, im Sommer eine WM zu verfolgen und nicht im Winter. Daran müssen wir uns hoffentlich nicht gewöhnen.

Das Thema Katar nervt mich eher. Da die WM bereits 2010 dorthin vergeben wurde, hätte man in der Zwischenzeit ausreichend Zeit für Boykott und den ganzen Aufschrei gehabt. Jetzt ist es mir zu scheinheilig, wenn man kurz vorher jeden Tag darüber berichtet. Fakt ist, die WM hätte niemals nach Katar vergeben werden dürfen. Aber der Fehler liegt zwölf Jahre zurück. Die Fußballer, die jetzt dort ihrem Beruf nachgehen, können nichts dafür.

Aufgrund der Anstoßzeiten werde ich nur die Abendspiele zu Hause auf dem Sofa verfolgen. Sollte Deutschland ins Finale kommen, fliege ich spontan runter (zwinkert).

Deutschland zählt für mich zum Favoritenkreis. Dazu gehören für mich auch andere große Fußballnationen wie Frankreich und Brasilien. Wenn ich aber Geld setzen müsste, würde ich auf Brasilien tippen. Die haben eine brutale Offensive, mit Casemiro und Fabinho zwei Tiere auf der Sechs und zudem auch in der Breite viel Qualität.“

Altin Collaku (SV Kaisersbach): „Ich bin der Meinung, eine WM im Winter ist keine richtige WM. Niemand möchte in der Kälte stehen, um die Spiele zu schauen. Deswegen werde ich sie auch nur daheim schauen. Das Public Viewing wird mir bei dieser WM am meisten fehlen. Zu Katar muss ich nicht viel sagen. Das war nicht die beste Entscheidung der FIFA.

Bei den letzten Turnieren wollte ich möglichst jedes Spiel sehen. Bei dem diesjährigen ist es mir nicht mehr so wichtig. Zumal es bei den geplanten Anstoßzeiten für mich als Vollzeitbeschäftigten sowieso nicht möglich wäre.

Natürlich würde ich mir wünschen, dass Deutschland den Titel holt, aber ich glaube, die Brasilianer oder die Franzosen machen es.“

Sylaj Tahiri (FC Kosova Kernen): „Bisher habe ich noch keine wirkliche Vorfreude. Das liegt vor allem daran, dass die WM im Winter stattfindet. Dass sie in Katar stattfindet, stört mich weniger. 1978 fand die WM in Argentinien statt, wo damals eine Militärdiktatur herrschte. Da war der Aufschrei auch nicht so groß.

Ich glaube, wenn das Turnier erst einmal läuft, wird auch die Freude kommen. Insbesondere wenn wir die Spiele gemeinsam (Kosova Kernen) in Rommelshausen anschauen.

Wer am Ende den Titel holt, ist schwierig einzuschätzen. Ich denke aber, es wird eine europäische Mannschaft sein.“

Julian Helber (SV Breuningsweiler): „Mit der Weihnachtszeit verbinde ich wirklich andere Dinge als eine Fußball-WM. Ich finde, der Fehler wurde schon damals bei der Vergabe der WM nach Katar gemacht. Die FIFA ist zwar immer für einen Skandal gut, aber die Winter-WM ist wirklich der größte Witz.

Trotzdem sollte man sich die schönen Dinge nicht entgehen lassen, wozu eine WM generell definitiv zählt. Deswegen werde ich zumindest die deutschen Spiele und das ein oder andere interessante Spiel bei mir zu Hause oder im kleinen Kreis nicht entgehen lassen.

Mein Top-Favorit auf den Titel ist Brasilien. Sie sind auch in der Breite super aufgestellt. Deutschland zähle ich zwar zum erweiterten Favoritenkreis, mehr als das Viertelfinale aber traue ich unserer Mannschaft leider nicht zu. Dafür sind wir in der Abwehr zu durchschnittlich besetzt.“

Hannes Theilacker (SV Allmersbach): „Für mich spielt der Austragungsort natürlich eine Rolle. Ich bin auch der Meinung, dass die WM einfach nicht nach Katar gehört. Trotzdem ist meine Vorfreude auf das Turnier groß, weil eine WM immer etwas Besonderes ist. Da Public Viewing wahrscheinlich nicht wirklich möglich sein wird, werde ich die Spiele überwiegend zu Hause mit Freunden anschauen.

Viele Mannschaften sind auf einem vergleichbaren Niveau, deswegen ist es schwierig, einen Favoriten auszumachen. Ich glaube aber an das deutsche Team.“

Mika Abraham (SV Steinbach): „Bei mir ist Vorfreude auf das Turnier nicht vorhanden. Ich habe die Dokus der ARD-Sportschau über die WM gesehen und bin einfach nur fassungslos. Nur aus rein sportlichem Interesse werde ich mir die Deutschland- und die K.-o.-Spiele zu Hause im kleinen Kreis anschauen.

Mein Favorit ist England. Sie haben eine tolle Mannschaft und sind bei der EM nur knapp gescheitert.“