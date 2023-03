Torwart Maximilian Reule bleibt bei der SG Sonnenhof Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach hat den Vertrag mit Maximilian Reule vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Damit bleibt der 29-jährige Keeper auch zukünftig für den Klub aus dem Fautenhau am Ball.

Reule kam im Sommer 2017 vom SV Wehen Wiesbaden nach Aspach, ehe er nach drei Jahren beim Dorfklub zum SSV Ulm 1846 wechselte. Nach einer Spielzeit beim Regionalligisten kehrte der ehemalige Nachwuchsspieler des Karlsruher SC im Sommer 2021 schließlich zurück nach Aspach und steht seitdem wieder für die SG zwischen den Torpfosten. Mit bislang 95 Partien ist Reule außerdem der Spieler mit den aktuell meisten Einsätzen für die SG im Kader der Aspacher. Parallel ist er unter anderem noch als Torspieler-Trainer für die U 19 sowie U 17 der SG Sonnenhof Großaspach tätig.

Wichtig für die Entwicklung des Teams

Leiter Sport & Organisation Benedikt Röcker: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Max Reule eine wichtige Säule in unserer Mannschaft langfristig an uns binden konnten. Er hat hier stets unter Beweis gestellt, wie wichtig er für die Entwicklung des gesamten Teams ist, und hat seit seiner Rückkehr vor knapp zwei Jahren ganz klar eine Führungsrolle übernommen. Max kann sich voll und ganz mit diesem Klub und dem Umfeld identifizieren, wird auch abseits des Platzes sehr geschätzt und geht täglich mit gutem Beispiel voran. Er gehört zu den besten Torhütern dieser Spielklasse und wir hoffen natürlich, dass er auch weiterhin an diese starken Leistungen anknüpfen wird. Ich bin daher sehr glücklich, dass er auch in Zukunft für uns zwischen den Torpfosten stehen wird.“

Den Aufstieg im Blick

Max Reule: „Ich fühle mich hier bei der SG pudelwohl, das ist auch kein Geheimnis. Wenn man sich wohlfühlt, dann bringt man meiner Meinung nach auch automatisch gute Leistungen. Das habe ich hier immer versucht, vorzuleben. Für mich ist es daher nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch ein Stück weit eine Belohnung für die bislang gute Saison, dass der Verein frühzeitig mit dem Wunsch einer Vertragsverlängerung auf mich zukam. Ich bin mit der SG leider auch zweimal abgestiegen. Daher möchte ich nicht nur mit meiner Verlängerung etwas zurückgeben, sondern in Zukunft auch hoffentlich mit einem Aufstieg in die Regionalliga.“