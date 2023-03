Trainer Kai Streubel aus Waiblingen kritisiert: "Wir sind zu bequem geworden"

Kai Streubel aus Waiblingen ist seit über 25 Jahren in der Fitness-Branche aktiv. Der Personal Trainer hat viele Höhen und Tiefen miterlebt - doch seit der Corona-Pandemie ist vieles anders. "Der Mensch hat im Lockdown verlernt, sich zu bewegen", so der 47-Jährige. Die Auswirkungen des Bewegungsmangels auf Körper und psychische Gesundheit? Drastisch. Die Folgen? Noch nicht absehbar. Ein Appell, warum wir uns alle wieder mehr bewegen müssen.

Statistik belegt: Jeder Vierte macht seit Corona weniger Sport

"Die durchschnittliche Bewegung hat während des Lockdowns stark abgenommen", meint Kai Streubel. Für den Fitnesstrainer haben Home-Office, Home-Schooling, Lieferservice und einsame Sofa-Abende einen Trend verstärkt, der schon länger zu beobachten war: "Der Mensch bewegt sich nicht mehr als Mensch."

Anstatt sich sportlich zu betätigen, saßen viele Arbeitnehmer fast zwei Jahre in ihrer Wohnung vor den Bildschirmen. Sie mussten nicht aus dem Haus, um etwa mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren - das bedeutete fast zwangsläufig weniger Bewegung. Die Kinder konnten nicht mehr in die Vereine, die Erwachsenen nicht mehr in Fitnessstudios oder Sportkurse. Selbst Spaziergänge wurden wegen Ausgangssperren und Kontaktreduzierung erschwert.

Laut der Studie "Beweg dich, Deutschland!" der Techniker Krankenkasse (zur Studie) hat sich ein Viertel der Befragten in der Corona-Zeit weniger bewegt. Kinder wurden von den Corona-Einschränkungen noch härter getroffen: Mehr als jedes dritte Schulkind war laut dem DAK-Präventionsradar weniger sportlich aktiv, bei sozial benachteiligten Kindern liegt die Quote sogar bei 44 Prozent.

Kai Streubel aus Waiblingen kritisiert: "Wir sind zu bequem geworden"

Angesichts dieser Statistiken klingeln bei Kai Streubel die Alarmglocken. Seine Erfahrung nach drei Jahren Corona-Pandemie: "Der Körper kommt zu kurz, aber der Stress steigt immer mehr. Wir werden körperlich anfälliger und empfindlicher, weil wir diesen Stress gar nicht mehr abbauen können." Ein Teufelskreis, aus dem man unbedingt ausbrechen müsse. "Wir sind zu bequem geworden", kritisiert der 47-Jährige. Wieso in den Supermarkt oder Baumarkt einkaufen gehen, wenn Lieferdienst und Amazon uns alles in die Wohnung liefern?

Die Folgen unserer Bequemlichkeit sind jetzt schon spürbar. "Aus mangelnder Bewegung können Immunsystem-Schwächen, ein schwacher Kreislauf oder Haltungsschäden resultieren", erklärt der Waiblinger. Deshalb versucht Kai Streubel, alle Menschen in seinem Umfeld zum Sport zu bringen - vor allem seine Kunden. Bei seiner Arbeit als Personal Trainer ist ihm wichtig, den Schwerpunkt nicht nur auf den Körper zu legen. "Alles im menschlichen Körper hängt zusammen: Körper, Geist, Psyche - alles geht in Hand in Hand."

Während der Corona-Pandemie hat sich der 47-Jährige intensiv weitergebildet und viele Jahrzehnte lang geltende Fitness-Mythen über Bord geworfen. "Was passiert mit unserem Körper durch die Psyche, wie hängt das zusammen?" Das sind Fragen, die sich die Fitnessbranche aktuell mehr denn je stellen müsse, meint Streubel.

Das Motto "Train like an athlete" gilt nicht mehr

"Es hat ein Wandel stattgefunden. Die Menschen verstehen immer mehr, wie wichtig die mentale Gesundheit ist." Statt Muskeln aufzubauen oder Instagram-Influencern hinterherzueifern, gehe es für Streubel vor allem darum, gesund zu bleiben. Leider gebe es in der Branche aber immer noch Trainer und Fitnessstudios, bei denen diese Erkenntnis noch nicht angekommen ist.

Oft gelte das Motto "Train like an athlete", also trainiere wie ein Athlet. "Den Menschen wird vorgegaukelt, wie man auszusehen hat: Nur wer große Muskeln oder eine schmale Hüfte hat, gilt als sportlich", meint der Inhaber einer Trainer-A-Lizenz. "Der Otto Normalverbraucher ist aber kein Athlet. Wir haben normale Körper, die andere Impulse brauchen als ein professioneller Bodybuilder."

Kritik an der Fitness-Branche: "Es geht nur um Profit"

Vor allem der Umgang der Fitnessstudios mit jungen Menschen stört Kai Streubel. "Es gibt genügend Angebote, wo Jugendliche mit billigen Preisen angelockt werden. Und dann heißt es: Trainiere halt mal." Es gebe keine Anleitung, keine Hilfestellung. Das Resultat: "Die 16- oder 17-Jährigen trainieren falsch und schaden damit ihrem Körper." Für den 47-Jährigen brauche es deshalb einheitliche Regelungen für Fitnessstudios, um vor allem junge Menschen zu schützen. Doch davon sei man leider noch viel zu weit entfernt, weil "es denen ja nicht um den Menschen, sondern nur um den Profit geht".

Kai Streubel will als Personal Trainer eine andere Linie fahren und sich von den gewöhnlichen Fitnessstudios absetzen. Bei dem Waiblinger stehen der Kunde und dessen Gesundheit an erster Stelle. "Ich will den Menschen abholen und seine Sorgen und Ängste verstehen." Daher bietet Streubel etwa Kurse unter dem Namen "Stretch & Relax" an. Nach einer sportlichen Einheit findet eine Abschlussmeditation statt. "Heilt die Seele, dann heilt auch der Körper", so sein Credo.

Wer Sport machen will, sollte dauerhaft dranbleiben

Egal ob Fitnessstudio, Sport im Verein oder Personal Trainer: Am Ende des Tages sei jeder für sein körperliches Glück selbst verantwortlich. "Das Durchschnittsalter wird immer höher. Da stellt sich mir doch die Frage: Wie will ich alt werden? Mit Schmerzen und unter Einfluss von Medikamenten? Oder will ich auch im Alter noch körperlich fit und agil sein?" Denn die Probleme fangen nicht erst mit 80, sondern 20 oder 25 Jahre früher an.

Deshalb der klare Appell des Personal Trainers: "Bewegt euch, egal in welcher Form. Denn alles ist besser, als nur zu sitzen." Wer also sportlich aktiv werden will, sollte sich fragen: Was macht mir Spaß, was will ich machen? Welcher Sport hilft meinem Körper am besten? Wichtig sei nur, dass "man dauerhaft dranbleibt". Und wer das nicht hinbekommt, kann immer noch auf einen Personal Trainer wie Kai Streubel zurückgreifen.

Zur Person:

Kai Streubel hat 1998 in Dortmund seine erste Trainer-Ausbildung begonnen. Der 47-Jährige besitzt eine A-Lizenz im Fitnessbereich und arbeitet als Personal Trainer im Großraum Waiblingen. Infos über Kai Streubel finden Sie auf seiner Homepage „personaltrainer-waiblingen.de“. Kontakt: "coach-kai-str@gmx.de".