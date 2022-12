Trainer Thomas Zeitz verlässt VfL Waiblingen am Ende der Saison

Die Verantwortlichen des Handball-Erstligisten VfL Waiblingen müssen sich für die Saison 2023/24 einen neuen Trainer für das Frauen-Team suchen: Thomas Zeitz (49) macht von der – beidseitigen – Option im bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrag Gebrauch und wird den Verein nach drei Jahren am Ende dieser Spielzeit verlassen. Auch der Sportkoordinator Fabian König wird dem VfL den Rücken kehren.

Markus Gaugisch, Trainer der Frauen-Nationalmannschaft und des Deutschen Meisters SG BBM Bietigheim, hatte Thomas Zeitz unlängst in einem Interview mit dieser Zeitung geadelt. „Thomas ist ein toller Trainer, er hat eine hohe Qualität.“ Auch bei den VfL-Spielerinnen kommt der Coach gut an. Sie loben seinen menschlichen Führungsstil, seine Feinfühligkeit und Empathie. Der Frauen-Vorstand Peter Müller, der Zeitz an Heiligabend 2019 vom Engagement in Waiblingen überzeugt hatte, gilt sowieso als Fan des Trainers. Und auch der Coach selbst betont immer wieder, dass ihm die Arbeit mit seinem Team großen Spaß mache.

20 bis 24 Stunden in der Woche im Auto

Warum aber verabschiedet sich der gebürtige Frankfurter vorzeitig? „Die Entscheidung ist über die Zeit gereift, es war ein längerer Prozess“, sagt Thomas Zeitz. Aufwand und Ertrag passten nicht zusammen. Der Trainer wohnt in der Nähe von Bensheim. 170 Kilometer einfache Strecke sind's bis Waiblingen, 20 bis 24 Stunden sitzt er jede Woche im Auto. Vergangenes Jahr sei ihm das sehr leicht gefallen, sagt er. Mittlerweile tue er sich schwerer.

Nicht indes, weil der sportliche Erfolg fehle. So wartet der Aufsteiger nach sieben Spielen immer noch auf die ersten Punkte. „Die Ergebnisse haben mit meinem Entschluss nichts zu tun.“ Auch habe er mit dem Abstieg keine Probleme. „Ich weiß aber nicht, wie es danach weitergehen soll. Ich sehe da momentan keinen Plan.“ Er habe schon vor dem Aufstieg eine Professionalisierung gefordert, um gewappnet zu sein für den eventuellen Wiederabstieg und für die kommenden Jahre.

„Die sportliche Perspektive mit den jungen Spielerinnen ist vorhanden.“ Allerdings müsse das Projekt von Vereinsseite entsprechend unterstützt werden. „Falls Angebote von anderen Bundesligisten kommen, müssen wir den Spielerinnen etwas bieten können.“ Außen vor in Zeitz' Kritik ist der Frauen-Vorstand Peter Müller, die Zusammenarbeit mit ihm sei „herausragend“. Auch mit der Mannschaft komme er sehr gut klar. Wichtig sei nun, dafür zu sorgen, dass der Kader in großen Teilen zusammenbleibe und nicht auseinanderfalle.

Auch private Gründe für den Abschied

Die Entwicklung des Vereins war nicht der einzige Grund, weshalb sich Thomas Zeitz aus Waiblingen verabschiedet. Auch private Umstände hätte dazu beigetragen, so der Coach. Nach der Verlobung mit seiner Lebensgefährtin Sarah van Gulik seien die Heirat und eine kleine Familie in Planung. „Nächstes Jahr werde ich 50, und im Rollstuhl möchte ich nicht so gerne zur Einschulung fahren.“ Wie es sportlich bei Thomas Zeitz nach der Saison weitergehen wird, ist noch unklar. „Es gibt Optionen, ich habe aber alles verworfen, was über einem Radius von einer Stunde liegt.“ Er könne sich auch einen Perspektivwechsel vorstellen – Co-Trainer, Sportlicher Leiter, eine Aufgabe im Männerbereich.

Peter Müller hätte sehr gerne mit Thomas Zeitz weitergemacht. „Sein Entschluss kam auch für mich etwas überraschend“, sagt der Frauen-Vorstand. „Aber natürlich respektiere ich ihn.“ Die Zusammenarbeit mit Zeitz sei von Beginn an sehr angenehm gewesen. „Thomas ist hilfsbereit und bringt sich in den Verein ein.“

Nun muss sich Müller zusammen mit seinem Stellvertreter Rainer Bay auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Weil auch Fabian König Schluss machen wird, muss auch die Stelle des sportlichen Koordinators neu besetzt werden.