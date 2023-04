TSV Nellmersbach: Das sind die neuen Trainer und Spieler

Bezirksligist TSV Nellmersbach plant für die neue Saison: Dass Patrick Goncalves in der kommenden Saison das Amt des Nellmersbacher Trainers übernehmen wird, ist bekannt. Nun steht aber auch fest, wer ihn als Co unterstützen wird: Timo Marx vom SV Fellbach komplettiert das Trainerteam. TSV-Abteilungsleiter Oliver Redelfs: „Es sind beides Spielertrainer, wobei einer von ihnen immer an der Außenlinie stehen wird.“

Ebenfalls neu im Team ist Marco Rohde. Der 28-jährige Innenverteidiger ist nach Waiblingen gezogen und wechselt vom Hamburger Oberligisten SV Rugenbergen nach Nellmersbach. Beruflich ist er der Teammanager der U 17 des DFB. Wladimir Franz (25) wechselt vom SV Breuningsweiler nach Nellmersbach. Er wird den TSV im offensiven Mittelfeld verstärken. Hannes Bössenecker schließt sich dem TSV vom SV Steinbach an. Seine angedachte Position ist die rechte Außenverteidigung. Vorerst komplettiert wird der neue Kader mit Lionello Zaino (30) von der SV Remshalden, der sich im Offensivbereich am wohlsten fühlt.

Weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen

„Aufgrund der angedachten Gebietsreform des WFV in der übernächsten Saison müssen wir gewappnet sein. Da kann es in der kommenden Bezirksligasaison ganz schön kuschelig werden, wenn man die jetzige Landesligatabelle genau betrachtet“, schiebt Redelfs nach. „Daher ist es durchaus möglich, dass sich noch der ein oder andere Neuzugang dem TSV Nellmersbach anschließen wird.“