TV Oeffingen führt und verliert dann doch

In der Fußball-Oberliga hat die TSG Backnang gegen Villingen am Ostersamstag einen Punkt geholt. Erfolgreicher war der SV Fellbach im Verbandsligaduell gegen Ehingen. In der Landesliga gelang der SG Oppenweiler-Strümpfelbach eine kleine Überraschung, Allmersbach und Oeffingen stecken weiter im Tabellenkeller fest.

Oberliga. Die TSG Backnang holte kurz vor Abpfiff des Spiels gegen den FC 08 Villingen noch einen Punkt. 3:3 endete die Oberligapartie am Samstag gegen die Gäste aus der Tabellenmitte. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Villingen hatte einen klaren 4:0-Sieg gefeiert. Für den Führungstreffer des Teams von Trainer Reiner Scheu sorgte Mokhtar Boulachab (16.). Ehe es in die Halbzeitpause ging, markierte Marco Rienhardt das 1:1. Die TSG Backnang ging in der 66. Minute durch einen Treffer von Jannik Dannhäußer 2:1 in Führung. Dann ließen die Gastgeber etwas nach, kassierten prompt das 2:2. Den Ausgleich der Gäste stellte As Ibrahima Diakite sicher (79.). Und es folgte die Führung: Dominik Emminger versenkte die Kugel zum 3:2 (86.). Für die Backnanger reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Niklas Benkeser den Ball in der Nachspielzeit zum 3:3 über die Linie schob (93.) Mit insgesamt 63 Gegentoren kassierte die TSG aber definitiv noch zu viel in dieser Saison.

Verbandsliga. Mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck schickte der SV Fellbach den SSV Ehingen-Süd am Samstagnachmittag wieder nach Hause. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Die Mannschaft von Trainer Mario Marinic legte los wie die Feuerwehr und kam vor 210 Zuschauern durch Fabijan Domic in der neunten Minute zum Führungstreffer. Mika Müller erhöhte auf 2:0 in der 19. Minute. Mit der Führung für den SV Fellbach ging es in die Kabine. Und der SVF legte kurz nach Wiederanpfiff noch einen drauf: Riccardo Scarelli traf zum 3:0. Die Gäste verkürzten den Rückstand in der 62. Minute durch einen Elfmeter von Filip Sapina auf 1:3. Für das 4:1 des SV Fellbach sorgte ebenfalls wieder Scarcelli, der in Minute 63 zur Stelle war. Tim Schweizer schoss das 2:4 für den SSV (74.). Trotz des Sieges bleibt der SVF auf Platz sechs und ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Landesliga. Das Kellerduell zwischen Aramäer Heilbronn und dem SV Breuningsweiler endete mit einem 1:1-Remis. Gleich nach Anpfiff ging es direkt zur Sache. Wladimir Franz traf zur Führung des SV Breuningsweiler (7.). Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Doch wurde der Gastgeber belohnt: Kevin Berg sicherte den Heilbronner nach 71 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Mit diesem Unentschieden verpasste der SVB die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich der SVB trotzdem und steht nun auf Rang elf.

SGOS sorgte für eine kleine Oster-Überraschung

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach gewann zu Hause über den VfB Neckarrems mit 2:1. Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Even Stoppel zum 1:0 für die SGOS einschob. Marc Bogdanoff erhöhte den Vorsprung nach 76 Minuten auf 2:0. Kurz vor Schluss war Robin Slawig zur Stelle und zeichnete sich für das erste Tor der Gäste verantwortlich (85.). Letzten Endes holte die SGOS drei Punkte. Nach diesem Erfolg stehen sie auf dem 15. Platz der Landesliga.

Tabellenführer Türkspor Neckarsulm verspeiste den SV Allmersbach mit einem deutlichen 6:0. Ein lupenreiner Hattrick gelang Cristian Giles Sanchez mit den Treffern (1./18./29.) zum 3:0 für Türkspor. Für den Spitzenreiter traf zudem Bahadir Özkan in der 36. Minute, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Das fünfte Tor der Neckarsulmer war erneut Giles Sanchez vorbehalten (49.). Der Treffer von Talha Özen in der 83. Minute machte das 6:0 komplett. Mit lediglich 29 Zählern aus 24 Partien steht der SVA weiter auf einem Abstiegsplatz.

Am Samstag kam der SV Kaisersbach bei TSV Pfedelbach nicht über ein 2:2 hinaus. Die Pfedelbacher erwiesen sich gegen den SV Kaisersbach als harte Nuss. Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht, Tom Berger traf bereits in der siebten Minute für den SVK. Julian Krämer war zur Stelle und markierte das 1:1 des TSV Pfedelbach (27.). Durch einen Elfmeter von Janik Pfeiffer gelang dem Gastgeber das Führungstor. In der 52. Minute verwandelte Okan Tüysüz einen Elfmeter zum 2:2 für das Team von Coach Hakan Keskin. Mit 40 Punkten hat der SVK den fünften Platz inne.

TVOe verliert zu Hause

Mit 1:2 endete die Partie des TV Oeffingen gegen den FV Löchgau. Daniel Juric sorgte bereits in der neunten Minute für die 1:0-Führung. Paul Weber traf zum 1:1 zugunsten des FV Löchgau (26.). Der Treffer von Tim Falk war der Treffer zum 1:2 (35.). Diese Führung konnten die Oeffinger bis zum Abpfiff nicht mehr einholen und standen am Ende mit leeren Händen da. Die Oeffinger besetzen mit 23 Punkten einen direkten Abstiegsplatz, sie mussten sich nun schon 14-mal geschlagen geben. Die Aussichten des TVOe sind zwar düster, doch zuletzt verbuchte er aus den letzten fünf Partien zwölf Zähler.