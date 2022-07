TVB-Handballer werden Dritter beim S-Cup in Altensteig

Im dritten Testspiel hat der Handball-Erstligist TVB Stuttgart seine erste Saisonniederlage einstecken müssen: Beim 27. Altensteiger Sparkassencup unterlag der Titelverteidiger im Halbfinale überraschend dem Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen mit 30:33. Im Spiel um Platz drei besiegte der TVB den Schweizer Erstligisten HC Kriens-Luzern mit 31:26.

Im Auftaktspiel ließ es das Team von Trainer Roi Sánchez krachen: 51:25 – allerdings gegen den Baden-Württemberg-Oberligisten SG H2Ku Herrenberg. Im Halbfinale wartete der Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen, und überraschenderweise war während der kompletten 60 Minuten kein Klassenunterschied zu erkennen. Das Team von Trainer Daniel Kubes ging forsch ans Werk, stellte die Stuttgarter Abwehr mit flotten Wechseln immer wieder vor Probleme und war sehr ballsicher. Der TVB-Kapitän Patrick Zieker sorgte beim 6:5 nach 13 Minuten für die erste Führung – es blieb die einzige im Spiel. Roi Sánchez wechselte munter durch, doch besonders ideenreich agierte der TVB gegen die bewegliche und aufmerksame Nordhorner Deckung nicht. Die HSG holte sich beim 12:8 die erste Vier-Tore-Führung und ging mit 17:15 in die Halbzeit. Im zweiten Abschnitt änderte sich wenig am Spielverlauf: Nordhorn leistete sich kaum Fehler, der TVB suchte weiter seine Linie und lief stets einem Rückstand hinterher. Am Ende siegte der Außenseiter verdient mit 33:30.

Im Spiel um Platz drei traf der TVB auf den Schweizer Erstligisten um Andy Schmid und Fabian Böhm, den HC Kriens-Luzern. Und da lief’s – zunächst – deutlich besser für die Stuttgarter: 6:0 führte der TVB nach sieben Minuten gegen fahrige Schweizer. So indes ging’s nicht weiter. Kriens kämpfte sich, angeführt vom überragenden Schmid, in die Partie. Elf Tore standen am Ende in der Statistik für den Ex-Rhein-Neckar-Löwen. Nach 21 Minuten führte Kriens mit 10:9, zur Pause stand’s 12:12. Nach der 18:17-Führung (39.) geriet der TVB wieder in Rückstand (21:23/46.). Erst in der Schlussviertelstunde kam er, angetrieben von Egon Hanusz und Max Häfner, ins Rollen und drehte die Partie binnen neun Minuten mit einem 7:0-Lauf zum 28:23 und schließlich zum 31:26-Sieg. Dabei profitierte das Sánchez-Team auch von den nachlassenden Kräften des HC.

Ergebnisse im Überblick:

Viertelfinals: TSV Altensteig – Rhein-Neckar Löwen 19:53, HBW Balingen-Weilstetten – HC Kriens-Luzern 28:31, TVB Stuttgart – SG Herrenberg 51:25, HSG Nordhorn-Lingen – Eulen-Ludwigshafen 31:27.

Halbfinals: TVB Stuttgart – HSG Nordhorn-Lingen 30:33, Rhein-Neckar Löwen – HC Kriens-Luzern 36:29 (SG Herrenberg – Eulen Ludwigshafen 20:31, TSV Altensteig – HBW Balingen-Weilstetten 13:41).

Spiel um Platz sieben: TSV Altensteig – SG Herrenberg 28:37. Spiel um Platz fünf: HBW Balingen-Weilstetten – Eulen Ludwigshafen 27:21. Spiel um Platz drei: TVB Stuttgart – HC Kriens-Luzern 31:26. Finale: HSG Nordhorn-Lingen – Rhein-Neckar Löwen 27:40.