Am 8. März unterlag der Handball-Erstligist TVB Stuttgart vor 2251 Zuschauern in der ausverkauften Scharrena dem SC Magdeburg mit 27:29. Die Fans werden diese Partie aus zweierlei Gründen in Erinnerung behalten: Es war die finale der abgebrochenen Vorsaison – und zugleich die letzte ohne jegliche Zuschauerbeschränkungen.

Am Sonntag (16 Uhr) muss der TVB beim Vorjahresdritten und aktuellen Tabellenzweiten in Magdeburg antreten. Ganz gleich, wie viele Zuschauer den SCM in der