VfL-Trainer Thomas Zeitz: „Union hat Stress, das sollten wir nutzen“

Holen die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen im 20. Saisonspiel ihren zweiten Sieg? Zumindest nicht aussichtslos scheinen die Chancen an diesem Samstag (19 Uhr) beim SV Union Halle-Neustadt. Zum einen trennt den Gegner lediglich die Tordifferenz vom Relegations-Abstiegsplatz. Zum anderen zeigte sich das Team von Trainer Thomas Zeitz in den jüngsten beiden Spielen deutlich konstanter über 60 Minuten hinweg als in vielen Partien zuvor.

Der gute Auftritt bei der 24:32-Niederlage beim designierten Vizemeister Thüringer HC hat dem VfL offensichtlich Mut gemacht für die darauffolgende Aufgabe. Gegen Bayer Leverkusen verlor der Tabellenletzte zwar letztlich auch recht deutlich mit 21:26, nervte die „Werkselfen“ allerdings gewaltig. Nach dem 16:22-Rückstand (43.) kämpfte sich der VfL mit einem 5:0-Lauf fulminant zum 21:22 heran. Beim 22:24 nutzte er eine Überzahl nicht und musste sich doch beugen. „Wenn wir da den Ausgleich geschafft hätten, wäre Leverkusen vielleicht nervös geworden“, sagt der VfL-Trainer Thomas Zeitz. „Es wäre mehr drin gewesen, aber grundsätzlich sehen wir schon eine Entwicklung.“

Ziel des VfL Waiblingen: Nicht mit nur einem Sieg in die zweite Liga

Natürlich möchten die Waiblingerinnen an die jüngsten Leistungen anknüpfen – und sich endlich einmal wieder mit Punkten belohnen. Aus 19 Spielen steht schließlich lediglich das 35:33 in Oldenburg auf der Habenseite. Mit nur zwei Pluspunkten will sich Zeitz nicht aus der Bundesliga verabschieden. „Wir wollen holen, was möglich ist“, sagt er. „Und wir haben noch unsere Möglichkeiten. Zum Beispiel am Samstag.“

Ein Sieg beim SV Union Halle-Neustadt käme dem Coach auch persönlich zupass, liefert sich Union doch mit Zeitz’ künftigem Club Sport-Union Neckarsulm ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Relegationsplatz. „Daran denke ich nicht, ich will meinen Job in Waiblingen machen“, so der Trainer. Union stehe unter Druck und Stress und müsse gegen Waiblingen unbedingt gewinnen. Auffällig sei, so Zeitz, dass sich Halle-Neustadt vor allem gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellenbereich schwertue. „Wichtig wird sein, dass wir von Anfang an selbstbewusst auftreten.“

Besonderes Spiel für Emma Hertha

Der Vorjahresachte aus Halle hat in dieser Saison mächtig zu kämpfen und bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Nur viermal ging Union als Sieger vom Spielfeld, unter anderem beim 34:22 im Hinspiel in der Waiblinger Rundsporthalle. Nach einer Schlappe des VfL hatte es allerdings zunächst nicht ausgesehen. Nach einem Fehlstart hatte er sich zum 14:16 herangepirscht und lud den Gegner in der Folge mit technischen Fehlern und Fehlwürfen zum Sieg förmlich ein.

Vor einem besonderen Spiel steht am Samstag Emma Hertha: Die Linkshänderin des VfL wird sich in der nächsten Saison dem Gegner anschließen. Keine einfache Situation für die 20-Jährige. Einerseits würde sie sich sicher gerne empfehlen – andererseits aber auch nicht den künftigen Verein in die zweite Liga schießen. „Ich glaube nicht, dass sich Emma darüber einen großen Kopf machen wird“, sagt Zeitz, der mindestens auf drei Spielerinnen verzichten muss: Noch nicht spielfähig sind Vanessa Nagler (Fußverletzung), Lena Klingler und Leonie Henkel (beide Wadenverletzung).

Fraglich ist der Einsatz der erkrankten Magdalena Probst.