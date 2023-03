VfL Waiblingen: Handballerinnen künftig nur noch mit zwei Torhüterinnen

Bei den Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen sind die Personalentscheidungen für die Torwartposition gefallen. Aus dem bisherigen Trio wird zur Saison 2023/2024 ein Torhüterinnen-Tandem: Celina Meißner und Svenja Wunsch verlängerten ihre Verträge beim Erstligisten um zwei weitere Jahre, Branka Zec hingegen beendet ihre lange und erfolgreiche Handballkarriere. Dem VfL erhalten bleiben auch die Außenspielerinnen Leonie Henkel und Magdalena Probst.

Celina Meißner wechselte 2019 vom damaligen Erstligaabsteiger TV Nellingen zum VfL und wurde schnell eine feste und zuverlässige Größe im Waiblinger Tor. Mit ihren oft antizipativen Paraden und den daraus eingeleiteten Tempogegenstößen habe sie in der vergangenen Saison wesentlich zum Aufstieg des VfL in die erste Bundesliga beigetragen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Wunsch und Meißner bilden Torhüterinnen-Tandem beim VfL

Svenja Wunsch war ebenso ein Glücksgriff für den VfL. Sie kam mit einem Blitztransfer in der bereits laufenden Saison 2021/2022 von der HSG Freiburg zum VfL, als dieser auf der Torhüterinnen-Position vom Verletzungspech verfolgt wurde. Die 23-Jährige wurde mit ihren guten Leistungen mehr als nur der Back-up für Meißner. Rainer Bay, stellvertretender Vorstand Frauen beim VfL, freut sich über die Verlängerungen von Meißner und Wunsch: „Mit Celina und Svenja haben wir ein tolles Torhüterinnen-Tandem, das wir auch langfristig gerne beisammen halten wollen.“

Ihre Handballkarriere hingegen beenden wird Branka Zec, die 2020 von FA Göppingen zum VfL wechselte. Trotz gleich zwei schweren Verletzungen innerhalb weniger Monate kämpfte sie sich im vergangenen Jahr nochmals zurück. Als Krönung ihrer langen Karriere nahm die ehrgeizige slowenische Nationaltorhüterin im November 2022 am EM-Endrundenturnier in ihrem Heimatland teil.

„In den drei Jahren bei uns stellte sich Branka immer voll in den Dienst der Mannschaft und gab wertvolle Tipps gerne an ihre jüngeren Kolleginnen weiter“, wird der Frauenvorstand beim VfL, Peter Müller, in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Probst und Henkel verlängern Vertrag

Nach Matilda Ehlert hat mit Magdalena Probst laut einer Pressemitteilung des Vereins auch die zweite U-19-Nationalspielerin ihren Vertrag bis 2024 verlängert. Sie wird gemeinsam mit Neuzugang Maxime Luber ein junges Duo auf Linksaußen bilden. Auf der rechten Außenbahn wird auch in den kommenden zwei Spielzeiten ein bekanntes Gesicht zu sehen sein: Leonie Henkel (21) bleibt bis mindestens 2025. „Wir freuen uns, auch weiterhin Leo bei uns im Team zu haben“, sagt Rainer Bay, stellvertretender Vorstand der Frauen. Sie habe sich in den vergangenen beiden Jahren toll entwickelt. „Wir sehen auch noch weiteres Entwicklungspotenzial bei ihr.“