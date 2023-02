VfL Waiblingen-Trainer Harald Beilschmied gönnt sich eine Pause

Der VfL Waiblingen muss sich für die nächste Spielzeit auf die Suche machen nach gleich zwei Handball-Trainerinnen oder -Trainern für seine beiden Frauenteams: Vakant wird nicht nur die Stelle beim Erstligisten (Thomas Zeitz wechselt zur Sport-Union Neckarsulm), sondern auch die bei der zweiten Mannschaft. Harald Beilschmied wird eine Pause einlegen. Dem VfL Waiblingen wird er aber erhalten bleiben als stellvertretender Sprecher des Vorstands.

„Als Spieler und Trainer mache ich das jetzt 38 Jahre – mit einem Dreivierteljahr Pause“, sagt der 54-Jährige, der mit seiner Familie in Korb-Kleinheppach lebt. „Ich brauche dringend eine kleine Auszeit.“ In Deutschland spielte der 92-fache österreichische Nationalspieler in Niederwürzbach, Nettelstedt, Melsungen, Horkheim und Fellbach. Trainerstationen bei den Aktiven waren unter anderem der SV Fellbach und der VfL Waiblingen. Im dritten Jahr nun trainiert Harald Beilschmied die zweite Frauenmannschaft des VfL Waiblingen. Davor war er in der weiblichen Jugend der SV Remshalden aktiv, anschließend war er zwei Jahre für die Göppinger A-Jugend verantwortlich. „Nach vielen Jahren bei den Männern habe ich den Handball neu kennengelernt mit der Arbeit im weiblichen Nachwuchsbereich.“ Von der C- bis zur A-Jugend und bis hin aktuell zur Bundesligareserve des VfL reichte das Spektrum.

Nicht die Lust verloren: Wie der Trainer nächste Saison unterstützen will

„Es hat mit viel Spaß gemacht“, sagt er. „Die Ambition war immer, mit jungen Leuten zu arbeiten, die etwas lernen und einen Schritt weitergehen wollen.“ Nun brauche er aber „dringend mal ein bisschen mehr Zeit für mich und meine Familie, ohne Termindruck“. Die Arbeit als Trainer sei extrem ausfüllend und auf Dauer anstrengend als Nebenjob. „Die Spielerinnen erwarten, dass du dich kümmerst, vorbereitest, Ideen kreierst.“ Das sei auch in Ordnung, weil dies auch sein eigener Anspruch sei. „Wenn ich etwas mache, dann im Rahmen der Möglichkeiten mit allen Kräften.“ Er versuche, die Trainings abwechslungsreich zu gestalten und sich dabei selbst weiterzuentwickeln und besser zu werden. Vom Handball völlig loslassen werde er nicht, dazu sei er viel zu sehr mit dem Sport verbunden. Erstens, weil seine Tochter Lara beim VfL II am Ball ist und er die Spiele nach Möglichkeit weiterhin verfolgen werde. Zweitens habe er keinesfalls die Lust am Handball verloren.

In der nächsten Saison indes wird sich Beilschmied auf die Arbeit im Hintergrund beschränken – im Vorstand des VfL Waiblingen. „Das macht Spaß, da bewegt sich immer etwas.“ Wichtigste Aufgabe sei es nun, die Trainerstellen der ersten und zweiten Frauenmannschaft für die kommende Saison zu besetzen. Beilschmied ist zuversichtlich, dass dies gelingen wird. „Wir haben sehr gute Gespräche.“

VfL Waiblingen II: "Wir möchten möglichst viele Spiele gewinnen"

Irgendwann möchte er sein Know-how, das er sich über die vielen Jahre hinweg erarbeitet habe, wieder als Trainer einbringen. Wie er dies aktuell noch tut als Coach der zweiten Frauenmannschaft. Mit 12:14 Punkten liegt der VfL Waiblingen II auf Rang fünf der Tabelle, ebenso weit weg von den Aufstiegs- wie von den Abstiegsrängen. „Wir möchten möglichst viele Spiele gewinnen und Spaß haben.“ Und weiterhin attraktiven Handball spielen. „Auch wenn wir nicht immer gewinnen, weil wir noch zu viele Fehler machen. Wenn wir im oberen Drittel der Tabelle bleiben, dann war das eine gelungene Saison.“

Am Sonntag geht’s für den VfL II zur SV Remshalden, die mit 8:20 Punkten auf dem drittletzten Platz liegt. Mit neuem Selbstvertrauen dürfte die SVR ins Derby gehen: Zuletzt trotzte sie dem Tabellenführer HC Schmiden/Oeffingen beim 22:22 einen Zähler ab. Es war erst der zweite Punktverlust des HC.