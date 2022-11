Zwei Top-Ten-Plätze bei den German Masters für Winnender Markus Kölz und Sebastian Heller

Es ist der Höhepunkt ihres sportlichen Jahres. Stuttgart, die Schleyer-Halle, das BW-Bank-Hallenchampionat, das wofür sich die Reiter innerhalb vier Turnieren qualifizieren mussten. Mit dabei, zwei Winnender. Ein Routinier. Einer, der das Ding schon zweimal mit nach Hause gebracht hat: Markus Kölz vom PSV Burkhardshof. Und einer, der zum ersten Mal German-Masters-Luft schnuppert: Sebastian Heller vom RV Winnenden.

Bevor es losgeht, stiefelt Heller vor den Eingängen entlang, er wirkt entspannt. Wenn überhaupt, dann positiv aufgeregt. Etwas mehr als eine Stunde ist es noch, bis er auf Quinaro vor dem Publikum seine sportliche Prüfung ablegen wird. „Ich ziehe jetzt langsam meine Stiefel an“, sagt er mit einem Fingerzeig zu seinen Füßen. „Meine Frau putzt schon das Pferd und dann kann’s bald losgehen.“ Ein freudiges Lächeln, dann ist er weg.

13 Hindernisse, 1,50 m hoch

Im Inneren wird schon bald der Hindernisparcours aufgebaut. 13 Hindernisse, 1,50 m hoch. Vorgegebene Zeit für Reiter und Pferd: 76 Sekunden. 50 haben das Turnier angetreten, 25 sich qualifiziert für diese Runde. Mit großen Schritten schreiten die Sportler den Parcours ab. Messen die Abstände der Hindernisse aus, überlegen jetzt bereits, wie viele Galoppsprünge zwischen Sprung A und B zu machen sind, wo man antreiben muss, wie eng die Kurven geritten werden. Bis die Glocke ertönt.

Kölz hat das Turnier bereits zweimal gewonnen

Noch einmal wird der Untergrund eben gezogen und schon bald geht es los. An zweiter Stelle gleich ist einer der Winnender Namen zu lesen: Markus Kölz mit Dornadello. Fast entspannt scheinen die beiden diese Situation zu nehmen, man ist schließlich Stammgast hier in Stuttgart, hat 2013 und 2015 dieses Turnier gewonnen. Mühelos wirkt ihr Auftritt, nicht hektisch, konzentriert, aber nie angespannt. Nach nur 68.32 Sekunden ist alles vorbei. Null Fehler. Vom Publikum gibt quittierendes Klatschen, lobende Jubelrufe. Das soll lange Zeit die beste Zeit bleiben.

Sebastian Heller und Quinaro: heiß auf den Parcours

Der insgesamt siebte Reiter ist dann Heller. Er hat gleich seinen eigenen kleinen Fanclub mit nach Stuttgart gebracht. Der Parcours fordert einen guten Fluss an längeren Distanzen und kürzeren Sprüngen. Dass dies in der vorgegebenen Zeit nicht jedem so einfach von der Hand geht, beweisen die 16 Reiter, die Strafpunkte sammeln, Christopher Kurz vom RFV Sinsheim musste gänzlich aufgeben.

Sebastian Heller wirkt und Quinaro wirken wenig beeindruckt von der Kulisse, die sich da auftut: eine fast voll besetzte Schleyer-Halle. Sie wirken mehr motiviert, heiß, endlich den Parcours reiten zu können. Und diesen Spaß merkt man Pferd und Reiter an - und er wird honoriert: Heller ist in 71.5 sek durch. Nicht nur der Fanclub jubelt.

Neun Reiter im Stechen

Neun Paare haben sich fürs Stechen, fürs alles entscheidende Finale qualifiziert. Geschlagen wird Markus Kölz bis dahin lediglich von Sönke Aldinger mit Marie-Luise, der den Parcours in 67.72 sek fehlerfrei reitet.

Nach einer Umbaupause geht’s ins Stechen: zehn Hindernisse, 320 Meter in 55 Sekunden, neun Reiter. Markus Kölz an zweiter Stelle, der gleich am zweiten Hindernis Probleme kriegt, sich vier Strafpunkte einhandelt. Es scheint, als wäre dieser Stechparcours nicht ganz seine Sache.

Anders sieht es da für seinen Winnender Kollegen Sebastian Heller und Quinaro aus. Mit einer Ruhe und passendem Fluss durchgeht er den Parcours. „Sebastian Heller ist hier gut unterwegs, das ist nicht übertrieben“, beschreibt der Sportkommentator Hellers Durchgang. 41,79 sek und null Fehler gibt es für den baden-württembergischen Meister zu knacken. In 42.77 sek sind Heller und Quinaro im Ziel, damit schiebt sich der German-Masters-Neuling vorerst auf Rang drei.

Richard Vogel gewinnt mit einer Zeit von 36.64 Sekunden

Doch diese Freude hält nicht allzu lange. Nach ihm tritt Richard Vogel mit Accoton PS an und der geht aufs Ganze. Vogel will’s wissen. Das beeindruckt die Zuschauer, vom Moderator zum Adler umbenannt, der durch die Halle fliegt. Und so schnell wie er ist am Ende keiner. 36.64 sek braucht der diesjährige Champion vom RV Mannheim und lässt mit dieser Zeit alle hinter sich. Für Markus Kölz und Dornadello heißt es am Ende Rang acht, Sebastian Heller und Quinaro landen auf Rang sechs.