Über 2,2 Promille im Blut: 29-Jähriger pinkelt in Stuttgart Polizisten an

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch (12.04.) auf der Dienststelle der Bundespolizei in Stuttgart einem Polizisten ans Bein gepinkelt - und zwar nicht im übertragenen Sinne. Was genau war passiert?

Ohne Ticket im Zug, Reisende belästigt

Laut Polizei fuhr der 29-Jährige am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr zunächst mit einem Fernzug von Augsburg in Richtung Ulm. Dem Zugpersonal konnte er offenbar kein erforderliches Ticket vorzeigen. "Nachdem er zudem mehrere Reisende verbal belästigt und in einen der Wagen uriniert haben soll, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt", heißt es weiter.

Polizei: 29-Jähriger hatte über 2,2 Promille Alkohol im Blut

Eine Streife traf den Mann schließlich beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof an. Weil er sich den Angaben nach aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde er auf die Dienststelle gebracht. Dort begann der Mann laut Polizei plötzlich zu pinkeln und zielte dabei auf das Bein eines Beamten. Die Einsatzkräfte fixierten den 29-Jährigen. Laut Mitteilung hatte er über 2,2 Promille Alkohol im Blut.

Ermittlungen gegen bereits polizeibekannten Mann

Der Mann, laut Polizei somalischer Staatsangehöriger, sei bereits polizeibekannt, heißt es im Bericht. Er müsse nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen - unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen.