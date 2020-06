13-Jährige in Bad Cannstatt sexuell belästigt

Symbolbild. © pixabay.com (CC0 Public Domain)

Eine 13-Jährige ging Polizeiangaben zufolge am Freitagabend (19.06.2020) gegen 20.50 Uhr mit ihrem Hund im Stadtteil Sommerrain in Stuttgart Bad Cannstatt spazieren, als sie ein junger Mann ein Gespräch verwickelte. Als die 13-Jährige weitergehen wollte, soll der Mann sie an sich herangezogen, umarmt und schließlich auf die Wange geküsst haben. Das Mädchen stieß den Mann von sich und rannte nach Hause. Familienangehörige alarmierten daraufhin die Polizei, die einen 32-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts festnahmen. Der pakistanische Staatsangehörige wurde am Samstag (20.06.2020) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und gegen Auflagen außer Vollzug setzte.