20-Jährige beinahe vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart.

In der Nacht zum Dienstag (14.04.) soll ein Unbekannter versucht haben, eine 20-Jährige im Park der Villa Berg zu vergewaltigen. Die 20-Jährige befand sich laut Polizei zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr an der Kreuzung Ostendstraße und Hackstraße, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Die Frau ging nicht auf den Kontaktversuch des Mannes ein und lief weiter in Richtung Villa Berg. Der Unbekannte folgte ihr dabei. Im Bereich des Spielplatzes holte er sie ein, riss sie an den Haaren zu Boden, berührte sie unsittlich und entblößte sein Geschlechtsteil. Er versuchte, sie gegen ihren Willen zu entkleiden. Die Frau leistete heftige Gegenwehr, weswegen der Unbekannte schließlich von ihr abließ und flüchtete.

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

- Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein

- er war etwa 1,65 m groß

- er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und eine relativ helle Haut

- er trug einen schwarzen Vollbart

- der Täter soll eine schwarze Mütze, eine schwarze Jogginghose und eine Jacke mit auffälligem Emblem getragen haben

- er sprach in gebrochenem, schwer verständlichem Deutsch.

Während die Frau flüchtete, bemerkte sie Taschenlampenschein im Park der Villa Berg. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711 - 89905778 zu melden.