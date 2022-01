32-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Schwäbisch Hall

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend (29.01.) in Waldhausen (Landkreis Schwäbisch Hall) gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 32-Jähriger gegen 23.05 Uhr mit seinem VW Touran die Landesstraße 2247 von Schönbronn kommend in Fahrtrichtung Michelbach/Lücke.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu schnell unterwegs war und aufgrund dessen in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Touran prallte gegen einen Baum. Der 32-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.