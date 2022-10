45-Jährige auf Wasen-Gelände in Stuttgart beraubt und leicht verletzt

Eine 45-jährige Frau ist am Sonntagabend (09.10.) auf dem Wasen-Gelände in Bad Cannstatt beraubt worden. Das berichtet die Polizei Stuttgart am Montag.

Den Angaben zufolge stand die Frau gegen 20 Uhr im Bereich einer der Toiletten-Anlagen nahe der Fruchtsäule, als drei bislang Unbekannte auf sie zuliefen. Laut Mitteilung rissen sie der 45-Jährigen das Handy aus der Hand und stießen sie weg. "Das Trio flüchtete daraufhin in Richtung Stadtbahnhaltestelle Mercedesstraße", so die Polizei. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Kripo sucht Zeugen

Im Polizeibericht wird einer der Täter als etwa 22 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß beschrieben. Demnach hatte er schwarze Haare und einen Schnurrbart. "Seine beiden Mittäter können nicht beschrieben werden", heißt es weiter.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer +4971189905778 um Hinweise von Zeugen.