In Stuttgart-Ost ist es am Dienstag (11.10.) zu einem Ammoniakaustritt in einem Produktionsbetrieb gekommen. Dabei werden Schadstoffe freigesetzt, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bittet alle Bürger, ihre Fenster und Türen sofort zu schließen. Außerdem sollen Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Weitere Informationen folgen.