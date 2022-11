In Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) hat sich am Montag (14.11.) ein Arbeitsunfall ereignet. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Den Angaben zufolge arbeitete eine 23-Jährige gegen 10 Uhr mit einer Kettensäge. Dabei rutschte sie mit der Säge ab und verletzte sich damit schwer im Gesicht. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik.