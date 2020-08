Eine Katze hat am Montagabend in Asperg eine 53-Jährige mehrfach ins Bein gebissen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Abend spazieren gewesen, als sie von der Katze von hinten angegriffen wurde.

Warum das Tier so auf die Frau reagierte, ist bislang unklar. Die 53-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht nun nach Hinweisen zum Halter der Katze.