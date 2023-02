Ausflugtipps fürs sonnige Wochenende in Stuttgart und der Region

Das Wetter kann sich am Wochenende wirklich sehen lassen. Die Sonne kommt nicht nur heraus, sie bleibt uns auch ein wenig erhalten. Was man bei solch schönem Wetter alles machen kann, haben wir für Sie im Überblick. Hier kommen ein paar Ausflugstipps fürs sonnige Wochenende.

Leonberger Pferdemarkt

Von Freitag (10.02.) bis Dienstag (14.02.) findet in Leonberg (Landkreis Böblingen) der 330. Pferdemarkt statt. Besucher können sich hier nicht nur auf vielfältige Gastroangebote und Rösser freuen, sondern auch auf dem Rummel mit seinen Fahrattraktionen Spaß haben. Weitere Infos gibt es hier.

Der Blaustrümpflerweg in Stuttgart

Ein rund 7,5 km langer Weg durch das schöne Stuttgart. Los geht es am Marienplatz im Stuttgarter Süden. Der Weg hat alles, was das kleine Wanderherz begehrt: wilde Natur, wunderbare Aussichten und interessante Sehenswürdigkeiten. Das Gute: alles ist zentrumsnah gelegen und an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. So lassen sich ein Stück der Strecke mit der Seilbahn oder auch der Zahnradbahn hinter sich bringen.

Haus des Waldes Stuttgart

Der Walderlebnisweg im Haus des Waldes ist der perfekte Ausgleich zum bunten Trubel in der Stadt. Der Eintritt ist kostenlos und zu jeder Zeit möglich. Ein Blick in das Jahresprogramm lohnt sich ebenfalls. So warten auf Besucher besondere Specials, wie beispielsweise den Wald im Dunkeln zu erkunden. Ein Ausflugsziel für Groß und Klein.

Wernhaldenpark Stuttgart

Ebenfalls im Stuttgarter Süden gelegen ist der Wernhaldenpark, der vielen noch kein Begriff ist. Wer den bergigen Aufstieg geschafft hat, wird mit einer Aussicht auf den Stuttgarter Kessel belohnt. Ein besonderes Highlight: Im Park gibt es über 40 kalifornische Mammutbäume zu bestaunen. Der kleine Ausflug hierhin lässt sich super mit einem Spaziergang zum Santiago-de-Chile-Platz kombinieren.

Nach einem ausgiebigen Spaziergang hat man sich eine Verschnaufpause regelrecht verdient. Warum also nicht ein paar neue Bars auskundschaften und es sich mit leckeren Cocktails gut gehen lassen.

Schwarz Weiß Bar Stuttgart

Klein aber fein! In Stuttgart-Mitte findet man die Schwarz-Weiß-Bar, die für leckere Qualitätscocktails bekannt ist. Früh kommen lohnt sich, denn viel Platz ist in der Bar nicht.

Lepetit Coq Stuttgart

Wer Lust auf hochwertige Cocktails, etwas Jazz und eine Prise 20er und 30er Jahre Retro hat, sollte mal im Lepetit Coq vorbeischauen.

Hanky Panky Bar Stuttgart

Direk in der Stuttgarter Innenstadt liegt die Hanky Panky Bar. Hier gibt es von Dienstag bis Sonntag immer von 17 bis 2 Uhr Happy Hour. In der Cocktailbar bekommt man von Eigenkreationen bis hin zu einer kleinen Essensauswahl alles, was das Herz begehrt.

Für all diejenigen, die mit langen Spaziergängen und Cocktails nicht viel anfangen können, haben wir ein paar weitere Tipps parat. Wie wäre es mit einem Ausflug auf die Rennstrecke oder einem VR-Spiele-Tag?

Exit Box VR Esslingen

Bewaffnet mit einer VR-Brille können bei Exit Box VR abenteuerliche Welten erkundet werden. Bei den unterschiedlichen Live-Exit-Spielen tauchen Spieler in Welten mit beispielsweise Gruselfaktor, Sci-Fi-Elementen oder auch Fantasy ein. Hier gibt es weitere Infos dazu.

F1 Motodrom in Wernau

Das Wetter wird am Wochenende zwar spitzenmäßig, aber wie wäre es mit einem Indoor-Kartbahn-Rennen? Im Motodrom in Wernau lassen sich auf Highspeed-Racetracks packende Runden mit den neuen RX8 Power-Karts von Sodi drehen. Nervenkitzel garantiert. Mehr Infos finden Sie hier.