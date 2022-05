Auto prallt bei Remseck gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein 24-jähriger Audifahrer ist am Montagabend (2.5.) bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße bei Remseck schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Audi A6 gegen 21 Uhr auf der Strecke vom Sonnenhof in Richtung zur Landesstraße 1100 in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das berichtet die Polizei in einer Meldung. Laut Zeugen sei er zu schnell gefahren. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde er von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug beträgt etwa 10.000 Euro.