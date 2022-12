Autofreie Innenstadt Stuttgart: Teil der Lautenschlagerstraße zum Test gesperrt

Die Stadt Stuttgart geht den nächsten Schritt in Richtung einer autofreien Innenstadt: Dafür wird im Rahmen des Projekts „Lebenswerte Innenstadt“ in der Lautenschlager- und der Stephanstraße bald schon die Verkehrsführung geändert. Die Lautenschlagerstraße wird zwischen der Thouret- und der Bolzstraße von 11 bis 5 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab Mitte Dezember als Verkehrsversuch.

Sperrpoller wird eingerichtet, Einbahnstraßenregelung aufgehoben

Dazu wird in der Lautenschlagerstraße ein Sperrpoller eingerichtet. „Derzeit ist dieser nur von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 20 bis 6 Uhr im Einsatz“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Zudem sollen neue Radabstellanlagen aufgestellt werden.

Der bestehende Behindertenparkplatz wird für eine uneingeschränkte Nutzung verlegt. Für die Sperrung wird die Einbahnstraßenregelung in der Stephanstraße aufgehoben und der Verkehr in beide Richtungen ermöglicht. Zusätzlich wird eine Ladezone eingerichtet.

Der Verkehrsversuch soll laut einer Mitteilung vom Mittwoch (07.12.) mehr Fläche ausschließlich für den Rad- und Fußverkehr zur Verfügung stellen. „Durch die Außengastronomie und die Radverbindung auf der Lautschlagerstraße herrscht in diesem Bereich ein reges Fuß- und Radverkehrsaufkommen“, begründet die Stadtverwaltung.

Mit der Sperrung soll die Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen und Bürger in der Stuttgarter City erhöht werden. Der Verkehrsversuch wird zunächst für ein Jahr eingerichtet.

Das steckt hinter dem Projekt „Lebenswerte Innenstadt“

Im Oktober 2021 hat der Gemeinderat das Zielkonzept „Lebenswerte Innenstadt“ beschlossen, das nun Schritt für Schritt umgesetzt wird. Der gesamte Bereich innerhalb des City-Rings in Stuttgart soll in den nächsten Jahren zu einer autofreien Innenstadt mit weniger Pkw-Verkehr und hoher Aufenthaltsqualität umgewandelt werden. Wesentliches Ziel des Projekts ist, den Aufenthalt zu verbessern, damit Besucherinnen und Besucher das Stadtleben besser genießen, entspannt flanieren oder einkaufen können.

