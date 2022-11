B10/B14 in Stuttgart: Nachts Vollsperrung im Leuzetunnel - das müssen Sie wissen

Im Leuzetunnel in Stuttgart wird in der kommenden Woche nachts gearbeitet. Das hat Vollsperrungen zur Folge. Betroffen ist der Zeitraum Montag (28. November) bis Samstag (3. Dezember). Fahrtrichtung, Uhrzeit, Umleitung - was Sie beachten müssen, erfahren Sie hier.

Wie die Stadt Stuttgart am Donnerstag (24.11.) schreibt, finden die Arbeiten "in der ersten Leuzeröhre" statt. Sie sind Teil des Umbaus der B10/B14-Verbindung am Leuze. Für die Arbeiten müsse die erste Leuzeröhre in Fahrtrichtung Zuffenhausen und die dritte Leuzeröhre in Richtung Innenstadt nachts voll gesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Esslingen ist laut Stadt nicht betroffen.

Wann ist der Tunnel gesperrt?

Montag (28.11.) bis Dienstag (29.11.): 22 bis 5 Uhr

Dienstag (29.11.) bis Mittwoch (30.11.): 24 bis 5 Uhr

Mittwoch (30.11.) bis Donnerstag (01.12.): 22 bis 5 Uhr

Donnerstag (01.12.) bis Freitag (02.12.): 23.30 bis 5 Uhr

Freitag (02.12.) bis Samstag (03.12.): 24 bis 8 Uhr

Wie verläuft die Umleitung?

Wie die Stadt mitteilt, führt die Umleitungsstrecke ab dem Dreieck Neckarpark über die Benz- und Mercedesstraße bis zur König-Karls-Brücke. Von dort aus seien alle Ziele der B10 und B14 erreichbar. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Hinweise im Leitsystem "Neckar Park" zu beachten, heißt es weiter.