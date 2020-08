Batman zu Besuch bei der Ludwigsburger Polizei?

Eine ungewöhnliche Entdeckung hat eine Polizeibeamtin in Ludwigsburg am 27. Juli im Polizeipräsidium gemacht. Eine Fledermaus hatte es sich an einen Lichtschalter im Büro bequem gemacht. Wie das Tier sich in das Büro verirrt hat, ist nicht klar.

Die Beamtin entließ die Fledermaus nach eigenen Angaben über den Dächern von Ludwigsburg in die Freiheit.