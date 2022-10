Bauarbeiten in Bad Cannstatt: Fahrplan-Änderungen bei der S-Bahn ab 12.10.

Wegen Arbeiten an den Gleisen im Bahnhof Bad Cannstatt halten nach Angaben des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) einige Züge der Linien S2 und S3 in den Nächten 12./13. und 13./14. Oktober 2022 nicht an den Haltestellen zwischen "Sommerrain "und "Bad Cannstatt". Betroffen sind die Züge der S2 "Schorndorf" ab 23.48 Uhr und 00.18 Uhr und die Züge der S3 "Backnang" ab 23.41 Uhr.

Alternative Fahrmöglichkeiten:

Der VVS bittet Fahrgäste nach Bad Cannstatt, zur Nürnberger Straße oder zum Sommerrain , zunächst zum Hauptbahnho f zu fahren und dort in die S-Bahn der Gegenrichtung umzusteigen.

, zunächst f zu fahren und dort in die umzusteigen. Fahrgäste ab Bad Cannstatt, der Nürnberger Straße oder der Haltestelle "Sommerrain" fahren nach Fellbach und steigen dort in die S-Bahn der Gegenrichtung um.

fahren und steigen dort in die um. Alternativ werden Fahrgäste gebeten, eine frühere Verbindung oder das Angebot der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) zu nutzen.

Wegen Bauarbeiten an der Oberleitung im Bahnhof Bad Cannstatt kommt es außerdem inder Nacht von Sonntag (16.10.) auf Montag (17.10.) zu Fahrplanänderungen.

Bei der S1 halten in Bad Cannstatt die Züge zwischen 23.30 und 1 Uhr Richtung Herrenberg abweichend an Gleis 4.

Bei der S2 entfallen bei den Zügen Schorndorf ab 22.48, 23.18, 23.48 und 00.18 Uhr sowie bei der S3 Backnang ab 23.11 und 23.41 Uhr die Halte in Sommerrain, Nürnberger Straße und Bad Cannstatt. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen wollen, fahren bis Hauptbahnhof und steigen dort in einen Zug der Gegenrichtung um. Fahrgäste, die an diesen Stationen einsteigen wollen, fahren entweder mit einer S-Bahn bis Fellbach und steigen dort in die Gegenrichtung um, oder sie nehmen die Linien der SSB.

Der VVS bittet zudem, vor Fahrtantritt, die Fahrplanauskunft zu überprüfen.