Bietigheim-Bissingen: Großbrand bei Möbel Hofmeister am Sonntag (06.03.)

Nur wenige Minuten vor der Ladenöffnung am verkaufsoffenen Sonntag (06.03.) ist beim Möbelhaus Hofmeister in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ein Brand ausgebrochen. Dunkle Rauchwolken stiegen über dem Möbelhaus in den Himmel.

Eine Sprecherin der Polizei teilte mit, dass gegen 10.50 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle eingegangen waren. Die Feuerwehren aus Bietigheim, Bissingen, Ingersheim und Ludwigsburg eilten mit 100 Feuerwehrleuten zum Brandort.

Laut Polizeisprecherin brannte es offenbar im Bereich der Betten und Matratzen. In der Folge kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung.

Verkaufsoffener Sonntag und Mittelalterfest abgesagt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand im zweiten Obergeschoss des Möbelhauses lokalisieren. Nach Informationen eines Redakteurs der Ludwigsburger Kreiszeitung hatten die Einsatzkräfte vor Ort aufgrund der großen Hitze Probleme, an den Brandherd heranzukommen. Deshalb mussten sie die Fassade des Gebäudes öffnen.

Der verkaufsoffene Sonntag und das Mittelalterfest, das in der Nähe des Möbelhauses stattfand, mussten abgesagt werden.

Nach Angaben der Polizei konnte das Gebäude evakuiert werden, drei Menschen wurden leicht verletzt. Auch mehrere Stunden nach dem Ausbruch kämpfte die Feuerwehr weiterhin gegen das Feuer an (Stand: 14.45 Uhr).

Brandursache noch unklar

Auf ihrem Instagram-Account warnte auch die Stadt Bietigheim-Bissingen vor dem Brand und bat die Menschen, den Mittelaltermarkt zügig zu verlassen. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zur Ursache für Brand und Rauch konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.