Bietigheim-Bissingen: Handbremse nicht angezogen, BMW landet in Enz

Ein BMW ist am Dienstagmittag (26.05.) im Ort Kammgarnspinnerei samt Insassen in der Enz gelandet. Der Fahrer sei gegen 12 Uhr an den Uferbereich gefahren. Die Polizei vermutet, dass er dabei vergaß, die Handbremse anzuziehen. Der BMW rollte weiter und landetet schließlich in der Enz. Neben dem Fahrer saß im Wagen auch eine Beifahrerin. Beide Insassen mussten von Einsatzkräften gerettet werden. Sie wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.