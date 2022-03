Bietigheim-Bissingen: Löscharbeiten nach Brand bei Möbel Hofmeister abgeschlossen

Nach dem Brand bei Möbel Hofmeister in Bietigheim-Bissingen sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Löscharbeiten hätten bis in die Nacht gedauert, das teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen (07.03.) mit.

Das Feuer war am Sonntagvormittag (06.03.) vermutlich in der Bettenabteilung des Möbelhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte das Gebäude evakuiert werden, alle Mitarbeiter brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Drei Menschen wurden leicht verletzt. „Die Brandschutzwände und -türen haben gute Dienste geleistet“, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen gegenüber der Ludwigsburger Kreiszeitung. Ein Übergreifen des verheerenden Feuers auf weitere Gebäudeteile habe so verhindert werden können.

Brandursache noch unklar

Auch das Dach des Möbelhauses stürzte ein. Weil der Brand eine große Rauchwolke nach sich zog, musste ein Mittelalterfest in einem benachbarten Stadtteil am Nachmittag abgebrochen werden. Es entstand nach Polizeiangaben ein Millionenschaden. Warum es zu dem Brand kam, sei weiterhin unklar, so ein Sprecher am Montag.

Inzwischen hat sich auch das Unternehmen zu Wort gemeldet. "Nach dem Großbrand in unserem Möbelhaus Hofmeister in Bietigheim haben unser Trendy, Möbel Discount und unser Restaurant in Bietigheim ganz regulär für Sie geöffnet", heißt es in einem Statement auf der Homepage des Unternehmens. " Vielen Dank für die vielen Hilfsangebote und Nachfragen, glücklicherweise kamen keine Personen zu schaden. Halten Sie uns die Treue durch Ihren Einkauf im Hofmeister Mitnahmezentrum in Bietigheim, bei Hofmeister in Sindelfingen und in allen unseren Küchenfachmärkten. Allen Einsatzkräften und Helfern gilt unser herzlichster Dank."