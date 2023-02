Blühendes Barock Ludwigsburg startet Vorverkauf: Das kostet die Jahreskarte 2023

Das Blühende Barock in Ludwigsburg erwacht aus dem Winterschlaf. Am 17. März startet die Saison 2023. Dann hat auch der Märchengarten wieder geöffnet. Der Vorverkauf für Dauerkarten startet am Samstag, 25. Februar. Rund drei Wochen lang sind die Tickets dann zum vergünstigten Preis erhältlich. Was kosten die Jahreskarten und wo bekommt man sie? Wir geben einen Überblick.

Dauerkarten fürs Blühende Barock mit Märchengarten werden teurer

Wie das Blüba auf seiner Homepage mitteilt, läuft der Vorverkauf von Samstag, 25. Februar, bis Donnerstag, 16. März. In diesem Zeitraum zahlt beispielsweise ein Erwachsener für eine Dauerkarte 40 Euro. Im regulären Saisonverkauf sind es 50 Euro. Für Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren und Schüler/Studenten mit gültigem Ausweis kostet eine Jahreskarte im Vorverkauf 25 Euro. Nach Saisonstart bezahlen sie 32 Euro.

Das Blühende Barock bietet auch verschiedene Familienkarten an. Wie sich die Preise hierfür zusammensetzen, erfahren Sie auf der Blüba-Homepage.

Zwei Vorverkaufsstellen

Die Dauerkarten für die Saison 2023 kann man im Aktionszeitraum an zwei Verkaufsstellen erwerben:

Haupteingang in der Schorndorfer Straße , geöffnet Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

, geöffnet Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Wilhelmgalerie, geöffnet Montag bis Samstag von 09.30 bis 19 Uhr.

Nach Ende der Vorverkaufs-Aktion sind die Blüba-Saisonkarten am Haupteingang und an der Kasse im Hinteren Schlosshof erhältlich.

Auch das Blüba ist von Preissteigerungen betroffen

Generell sind die Dauerkarten für das Blühende Barock in diesem Jahr teurer geworden. Im Vergleich zu 2022 zahlt ein Erwachsener nun fünf Euro mehr im Vorverkauf, acht Euro mehr im regulären Verkauf. Der Grund: Auch das Blüba sei von den allgemeinen Preissteigerungen deutlich betroffen, wie die Ludwigsburger Kreiszeitung unter Berufung auf die Einrichtung berichtet.