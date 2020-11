Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Süd

Am Samstagmorgen (28.11.) hat es in einem mehrgeschossigen Wohnhaus im Stuttgarter Süden gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer gegen 07.30 Uhr in einer Wohnung ausgebrochen. "Der 41-jährige Bewohner der Wohnung wurde von Brandgeruch wach und stellte im Nebenzimmer Flammen im Bereich des Nachtspeicherofens fest", heißt es im Polizeibericht.

Die Feuerwehr musste neun Menschen mittels Drehleiter aus dem Haus retten. Insgesamt konnten den Angaben zufolge rund 30 Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Der 41-Jährige, der den Brand entdeckt hatte, musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mindestens 200.000 Euro betragen", so die Polizei. Auch die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Nach derzeitigem Stand sind drei Wohnungen zumindest vorübergehend nicht bewohnbar.