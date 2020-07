Brennender 40-Tonner auf der A8 bei Stuttgart

Ein mit mit Elektroschrott beladener 40-Tonner ist am Donnerstagnachmittag (23.07.) auf der A8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen kurz vor Stuttgart-Oberaichen in Brand geraten. Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Fahrtrichtung München voll gesperrt werden.

UPDATE zu #BAB 8 KA Fahrtrichtung M: nur noch der rechte Fahrstreifen und Standstreifen gesperrt. Zwei Fahrstreifen sind frei. pic.twitter.com/M7qOhLUHkk — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) July 23, 2020

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte, ist über die Brandursache noch nichts bekannt. Der Alarm ging um kurz nach 15 Uhr ein. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort.

Die Vollsperrung hatte sich auf mehrere Stunden ausgedehnt. Erst gegen 23 Uhr wurde der Fahrstreifen wieder frei gegeben Die Gegenfahrbahn war von der Sperrung nicht betroffen.