Breuningerland Ludwigsburg: H&M-Kinderabteilung nach Wasserrohrbruch geschlossen

Am Mittwochabend ( 25.01.) ist es gegen 20.45 Uhr im Breuningerland in Ludwigsburg zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Ein abgetrennter Personal- und Warenzugang zwischen dem ersten und dem zweiten Obergeschoss wurden überflutet. In diesem Bereich finden derzeit Baumaßnahmen für neue Verkaufsräume statt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Kindermodengeschäft und Drogeriemarkt betroffen

Ein großflächiger Bereich der Personal- und Warenwege und mehrere Rohbauflächen im ersten Obergeschoss und dem zweiten Obergeschoss wurden überflutet. Außerdem lief das Wasser über den Boden des ersten Obergeschosses durch die Decke in die Verkaufsräume eines Kindermodengeschäfts und eines Drogeriemarkts im Erdgeschoss. Wie Breuninger auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich hierbei um ein DM-Markt und die Kinderabteilung bei H&M. Die Gipsfaserplatten der Ladendecken, einige Einrichtungsgegenstände, Waren, wie auch die Räume einer Kundentoilette wurden dabei beschädigt.

Bisher geschätzter Schaden: 60.000 Euro

Der entstandene Schaden wird bislang auf 60.000 Euro geschätzt. Da das Breuningerland und die dazugehörigen Geschäfte bereits geschlossen hatten, bestand keine Gefahr für Besucher und Angestellte. Die Handwerker, die zu dem Zeitpunkt im Haus waren, wurden ebenfalls nicht gefährdet. Das Wasser konnte abgestellt werden. Kräfte der Feuerwehr Ludwigsburg sowie die Bauarbeiter vor Ort konnten die Wasserflächen abpumpen.

Drogeriemarkt bereits seit Donnerstagmittag wieder geöffnet

Wie das Breuningerland in Ludwigsburg auf Nachfrage mitteilte, wird sowohl die Ursache als auch die Höhe des Schadens aktuell geklärt. Der DM-Drogeriemarkt konnte bereits am Donnerstagmittag (26.01.) wieder öffnen. Zur Wiedereröffnung der abgesperrten Verkaufsfläche in der Kinderabteilung bei H&M könne man zum aktuellen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben machen.