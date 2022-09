Cannstatter Volksfest auf dem Wasen in Stuttgart: Öffnungszeiten, Festzelte & Co

In dieser Woche startet auf dem Wasen das Cannstatter Volksfest. Nicht nur im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt fiebert man dem Event entgegen. Höchste Zeit, ein paar Fragen zu klären.

Wann findet das Volksfest in Stuttgart 2022 statt?

Das Cannstatter Volksfest 2022 findet vom 23. September 2022 bis zum 09. Oktober in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen im Neckarpark im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt statt.

Was sind die Öffnungszeiten auf dem Cannstatter Wasen?

Das Volksfest hat Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Freitags geht das Fest von 12 bis 24 Uhr. An Samstagen ist von 11 bis 24 Uhr geöffnet und an Sonntagen von 11 bis 23 Uhr.

Sonderöffnungszeiten gibt es am Eröffnungstag: Festbeginn ist am Freitag, den 23.09. um 15 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten gibt es außerdem zum Tag der Deutschen Einheit. Am Vortag, also am 2. Oktober, hat der Wasen von 12 bis 24 Uhr geöffnet. Am Montag, den 3. Oktober geht das Fest von 11 bis 23 Uhr.

Brauche ich ein Ticket für den Wasen?

Der Zutritt zum Cannstatter Volksfest und zu den Festzelten ist kostenlos. Jedoch werden die Festzelte geschlossen, sobald sie ihre maximale Belegungszahl erreicht haben. Daher empfiehlt sich eine Reservierung bei den Wirten der Festzelte.

Welche Zelte gibt es?

Es gibt acht Festzelte auf dem Cannstatter Volksfest 2022:

Wie viel kostet ein Maß Bier auf dem Cannstatter Wasen 2022?

Eine Maß Stuttgarter Hofbräu Volksfestbier kostet im Wasenwirt 2022 beispielsweise 12,60 Euro.

Gibt es auf dem Wasen 2022 Familientage?

2022 gibt es zwei Familientage auf dem Volksfest. Jeweils mittwochs am 28. September und am 5. Oktober 2022 bieten Schausteller, Wirte und Marktkaufleute ganztägig ermäßigte Preise auf viele ihrer Attraktionen für Familien an. Zudem gibt es besondere Angebote für Kinder.

Wie viele Menschen passen auf den Wasen?

Zum Cannstatter Volksfest kommen nach Veranstalter-Informationen jährlich rund vier Millionen Besucher. Das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen gilt nach der Münchner Wiesn als das weltweit zweitgrößte Fest dieser Art. Es war wegen der Pandemie aber in den vergangenen beiden Jahren abgesagt worden.

Besteht Personalnot auf dem Cannstatter Volksfest?

Zu wenig Personal ist für alle derzeit das größte Problem - noch größer als die Unsicherheiten rund um Corona, beklagte Werner Klauss, Sprecher der Stuttgarter Wasen-Wirte gegenüber dem SWR am 22. Juni. Noch nie habe so viel Servicepersonal gefehlt