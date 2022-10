Cannstatter Volksfest: Was am letzten Wasen-Wochenende in Stuttgart geboten wird

Der Cannstatter Wasen neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Während die einen jetzt erleichtert aufatmen, sind die anderen über das Ende des diesjährigen Festes untröstlich. Für die, die nicht genug vom Wasen-Wahnsinn bekommen können: Was steht an am letzten Volksfest Wochenende? Wir haben das kurz für Sie zusammengefasst.

Afterparty, elektronische Klänge, und Feuerwerk: So geht der Wasen zu Ende

In der Jägermeister-Bar beim Sonja Merz Zelt kann an diesem Wochenende ein letztes Mal zu elektronischen Klängen auf dem Wasen gefeiert werden. Was sich seltsam anhören mag, funktioniert aber erstaunlich gut. Bereits 2018 und 2019 konnte mit Kowalski X Sonja Merz – Elektronik-Wasen ein erfolgreicher Start hingelegt werden. Die Residents des Kowalski bringen technnoide Klänge direkt aufs Volksfest und direkt an die Bar.

Timetable

Freitag (07.10.): Steve Turner (18.00 – 23.30 Uhr)

Steve Turner (18.00 – 23.30 Uhr) Samstag (08.10.): Téodoro (18:00 - 23:30 Uhr)

Téodoro (18:00 - 23:30 Uhr) Sonntag (09.10.): Das Closing mit Saschko & Friends (18:00 bis 23:00 Uhr)

Im Amici in Stuttgart findet sowohl am Freitag (07.10.) als auch am Samstag (08.10.) die offizielle Afterparty des Wilhelmer‘s Schwabenwelt Festzeltes statt. Hier ist das Tragen einer Tracht sogar ausdrücklich erwünscht.

Wer es lieber etwas entspannter mag, kann in der Langen Theke oder in Sophies Brauhaus vorbeischauen. Partygängern ist bestimmt beides ein Begriff, aber nur zur Sicherheit: Beide Bars befinden sich in Stuttgart-Mitte.

Das Hi Life in Stuttgart feiert am Freitag (07.10.) und Samstag (07.10.) noch ein letztes Mal für dieses Jahr eine „After-Wasen-Party“. Eine Tracht ist gerne gesehen, aber kein Muss.

Letztes Highlight auf dem Wasen: Das Musikfeuerwerk

Am letzten Tag des Wasen ist das absolute Highlight das Musikfeuerwerk. Am Sonntag (09.10.) kann um 21.30 Uhr eine 10-minütige Show mit altbekannten und modernen Liedern bewundert werden.

Nur als kleine Sneak-Peek, zu diesen Liedern wird dieses Jahr der Himmel über dem Volksfest erleuchtet werden:

“The final countdown“ – Europe

“Love me like I do” – Ellie Goulding

Soundtrack zu “Game of Throns”

“Narcotic” – Liquido

“Wake me up” – Avici

“Tsunami” – DVBBS & Borgeous

Rund um die Fruchtsäule und um das Eingangstor beim Übergang vom Festgelände zum Parkplatz, genießt man die beste Sicht auf das Feuerwerk. Schnell sein lohnt sich, da sich am letzten Wasen-Tag immer sehr viele Menschen auf dem Gelände befinden.