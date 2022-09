Cannstatter Volksfest: Was eine Maß Bier in diesem Jahr auf dem Wasen kostet

Das Cannstatter Volksfest steht in den Startlöchern. Millionen Besucher aus aller Welt lockt der große Rummel jährlich an. Ab dem 23. September wird nach einer 2-jährigen Corona-Pause wieder gefeiert, geschunkelt und gesungen. Und, was darf da nicht fehlen? Natürlich das Bier! Was kostet eine Maß in den unterschiedlichen Festzelten? Wir haben das kompakt zusammengefasst.

Grandl’s (Stuttgarter Hofbräu)

In dem für 5800 Menschen ausgelegten Zelt, feiern die Gäste gerne ausgelassen in Tracht und mit Stuttgarter Hofbräu. Der Bierpreis liegt dieses Jahr bei ca. 12,40 Euro pro Maß.

Klauss & Klauss Dinkelacker Festzelt (Dinkelacker)

Ein Highlight in diesem Jahr ist die Mallorca-Party am 3.10. mit Schlagerstar Mia Julia und DJ Andy Luxx. Eine Maß gibt es hier zwischen 12 Euro und 14 Euro.

Göckelesmaier (Wulle Brauerei)

Ab diesem Jahr gibt es nur im Göckelesmaier das extra eingebraute Wulle Volksfestbier vom Fass. Eine Maß Bier bekommt man dann hier für 12,40 Euro. Von Montag bis Freitag (12–15 Uhr) kann man allerdings noch ein Schnäppchen machen: Ein halbes Göckele oder eine Maß Festbier kosten dann nur je 9,40 Euro.

Wasenwirt (Stuttgarter Hofbräu)

Der Wasenwirt dürfte vor allem für seine meist ausverkauften Partys bekannt sein, wie die SWR3-Wasenparty, Gaydelight, Night of the Students, Mallorcaparty oder auch das große Narrentreffen. Eine Maß Stuttgarter Hofbräu Bier gibt es für 12,60 Euro. Etwas günstiger wird es hingegen am Special Sunday. Dann bekommt man eine Maß Bier oder ein halbes Hähnchen für jeweils 10,50 Euro.

Fürstenberg Zelt (Fürstenberg)

Das Fürstenberg ist vor allem für seine Studentenparty bekannt. Sie ist die größte in ganz Baden-Württemberg. Bier von der Brauerei Fürstenberg kriegt man dieses Jahr für 12,60 Euro. Wer auch hier etwas günstiger wegkommen möchte, hat täglich von 11.30 Uhr bis 15 Uhr die Chance auf eine Portion Hax´n und eine halbe Maß Bier für 11,90 Euro zu ergattern (Außer Samstags und Montag, 3.10.).

Auch im Sonja Merz Zelt, in Wilhelmers Schwabenwelt und der Königsalm dürfte der Bierpreis in diesem Jahr bei durchschnittlich 12,60 Euro liegen.