Comic Con 2022 auf dem Messegelände: Stargast Mads Mikkelsen kommt nach Stuttgart

Die Comic Con steht vor der Tür: Das Popkultur-Event findet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November 2022, zum sechsten Mal in Stuttgart statt. Und auf dem Messegelände werden wieder nationale und internationale Comic-Verlage, Comic-ZeichnerInnen, Cosplayer, Hollywood-Stars, Ausstellungen, Walking Acts, Filmprops (Requisiten), Audiobooks sowie ein großer Händlerbereich auf die Fans warten.

25.000 Tickets sind schon weg

Im Vorverkauf sicherten sich laut den Veranstaltern schon mehr als 25.000 Fans ihre Tickets. Das vollständige Programm ist unter www.comiccon.de/de/programm einsehbar, Online-Tickets können vorab unter www.comiccon.de/de/tickets erworben werden.

Wer kommt dieses Jahr zur Comic Con?

Auf der sogenannten "Star Stage" treten die Stargäste der Messe auf, unter ihnen Hollywood-Bekanntheiten wie Mads Mikkelsen (Hannibal, Rogue One: A Star Wars Story), Simon Kassianides (The Mandalorian, Agents of S.H.I.E.L.D.) und Natalia Tena (Game of Thrones, Harry Potter).

Neben einem Bühnenprogramm hat die Comic Con Stuttgart zusätzliche Fotoshootings im Angebot. Zudem gibt es thematisch abgestimmte Fototermine, in denen Fans mit den Helden – oder Bösewichten – ihrer Lieblingsfranchises Bilder machen können. In diesem Jahr werden unter anderem Serienstars wie Archie Renaux (Shadow and Bone), Finn Jones (Marvel’s Iron Fist) und Alec Utgoff (Stranger Things) vor Ort sein. Eine vollständige Liste der anwesenden Gäste ist auf www.comiccon.de/de/gaeste zu finden.

XXL-Lego-Ausstellung von Schwabenstein

Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher auf weitere Programmpunkte freuen, beispielsweise das Cosplay Kingdom mit dem Cosplay Contest oder die „Artist Alley“, in der mehr als 250 KünstlerInnen ihre Werke zur Schau stellen und diese auch signieren. Dazu kommen die XXL-Lego-Ausstellung von Schwabenstein sowie die Comic Con Afterparty am Samstagabend.

Der Veranstalter der CCON ist seit 1992 auf dem deutschen Markt tätig, unter anderem mit den bekannten Events FedCon und RingCon – Conventions zu den Themen Science-Fiction und Fantasy. Weitere Informationen unter: www.comiccon.de