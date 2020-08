Corona-Ausbruch nach Trauerfeier in Schwäbisch Gmünd: Mittlerweile über 100 Fälle in der Region

Im Ostalbkreis sind über das Wochenende 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, die sich alle auf eine Trauerfeier vom 14. Juli in Schwäbisch Gmünd zurückführen lassen. Das gab das Landratsamt in Aalen am Montag (03.08.) per Pressemitteilung bekannt.

Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle, die mit diesem sogenannten Superspreading Event im Zusammenhang stehen, auf über 100 an. Sechs Infizierte wohnen im Rems-Murr-Kreis, auch der Landkreis Göppingen ist betroffen.

Im Ostalbkreis wurden in den letzten sieben Tagen 55 Neuinfektionen gemeldet, wie eine Sprecherin des Landratsamts auf Nachfrage mitteilt. Damit entspannt sich die Lage etwas: Zwischenzeitlich waren es über 70 gewesen.

Ab 50 neuen Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche ist ein Landkreis gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Im Ostalbkreis entspricht das 157 Neuinfektionen.